Botafogo pode ganhar mais quatro títulos em dezembro; entenda

A temporada já chegou na sua reta final, mas para o Botafogo, dezembro pode ser o começo do melhor mês da sua história. No último sábado (30), a vitória de 3 a 1, sobre o Atlético-MG, na final da Libertadores, consagrou o Glorioso com o seu primeiro título da competição continental. Com essa taça, a equipe alvinegra terá a oportunidade de garantir mais quatro nos próximos 20 dias.

Botafogo disputa Copa Intercontinental na próxima semana; veja confrontos

Ancelotti fala sobre final da Libertadores e exalta Botafogo

Isso porque o time de Artur Jorge irá competir a Copa Intercontinental 2024 - antigo Mundial de Clubes. São três jogos já confirmados, que podem se tornar cinco se o Glorioso avançar de fase no torneio internacional. A cada fase, será uma oportunidade de levar mais uma taça para sua sala de troféus.

O Botafogo começa a disputa nas quartas de final da competição e encara o Pachuca, do México, detentor da Copa dos Campeões da Concacaf. A partida acontece no próximo dia 11, no Estádio 974, em Doha.

Caso supere os mexicanos, o Botafogo terá pela frente o Al Ahly, do Egito, campeão da Ligas dos Campeões da África e que está na semifinal porque já venceu um dos playoffs do torneio. O jogo também está marcado para o 974, no dia 14 de dezembro.

A grande decisão acontece no dia 18, diante do Real Madrid, atual campeão europeu. A final da Copa Intercontinental será no Lusail, maior estádio do Qatar e palco da final da Copa do Mundo de 2022. A data da decisão também coincide com da final daquele Mundial.

Além disso, o Alvinegro é o atual líder do Campeonato Brasileiro, e pode garantir o título nacional já nesta quarta-feira (4), caso vença o Internacional, no Beira-Rio, e o Palmeiras perca para o Cruzeiro, no Mineirão. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) para ambas as partidas. Caso, não aconteça, a definição do campeão nacional será na última rodada, quando o Botafogo encara o São Paulo, no Nilton Santos, no próximo domingo (8).

Calendário

Brasileirão

04 de dezembro - Internacional x Botafogo (21h30)

08 de dezembro - Botafogo x São Paulo (16h)

Copa Intercontinental

11 de dezembro - Botafogo x Pachuca (14h)

Jogos possíveis

14 de dezembro (14h) - Al-Ahly x (vencedor de Botafogo x Pachuca)

18 de dezembro (15h) - Real Madrid x TBD

Botafogo superou o Atlético-MG para vencer seu primeiro título da Libertadores (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

