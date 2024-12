Jogador do Botafogo mostra bastidores da semana anterior à final da Libertadores

O Botafogo venceu o Atlético-MG no último sábado (30) por 3 a 1, e se consagrou campeão da América pela primeira vez na história do clube. O lateral-esquerdo do Fogão, Alex Telles, compartilhou com seus seguidores como foi a preparação e os bastidores da semana anterior à final da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O lateral começa a gravar após a vitória do clube carioca sobre o Palmeiras na última terça-feira (26) e enfatiza o foco dos companheiros para a final. Dois dias antes do confronto, o elenco treinou normalmente na Argentina e um dia antes foi visitar o Estádio Mâs Monumental.

No dia da final, Alex Telles fala durante o vídeo que aquele era o dia mais importante da história do clube e da carreira dele, até o momento. O lateral marcou um dos gols da partida e entrou para história ao conseguir a primeira taça da Libertadores para o Botafogo.

continua após a publicidade

Alex Telles mostra bastidores da semana anterior à final da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

➡️ Artur Jorge retira jogadores da festa do Botafogo: ‘Temos mais uma final’

O lateral chegou ao clube carioca de última hora. Foi na reta final da janela de transferências do meio do ano. Estreou no Botafogo alguns dias depois (15 de setembro), na vitória do Fogão sobre o Corinthians por 2 a 1. Alex estava no Al-Nassr, clube no qual joga Cristiano Ronaldo, após rescindir o contrato com o time saudita. O acordo fechado com o Alvinegro vai até o fim de 2026.