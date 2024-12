Botafogo muda quase todo time em 13 meses e fica perto do título

Líder do Brasileirão a duas rodadas do fim do campeonato, o Botafogo é o único que depende apenas das próprias forças para conquistar a competição. Com 73 pontos, o time tem apenas o Palmeiras, que soma 70, como rival pelo título. Foi justamente a equipe paulista que, em 2023, iniciou a derrocada alvinegra na reta final do Brasileiro. Mas as semelhanças nessa disputa particular terminam por aí, porque pouco sobrou daquele Botafogo que deixou escapar o título no ano passado.

Naquele jogo, o time carioca abriu 3 a 0 e saiu de campo derrotado após show de Endrick, hoje reserva no Real Madrid. Do time que alinhou para aquele épico Botafogo 3 x 4 Palmeiras, apenas o capitão Marlon Freitas permanece como titular agora, 13 meses depois.

O zagueiro Adryelson era o grande nome da defesa do Botafogo e também participou daquele jogo, mas acabou expulso. Atualmente, o defensor é reserva de Bastos, mas foi titular na final da Libertadores, sábado passado, e deve ser titular novamente nesta quarta-feira, diante do Internacional, pela 37ª rodada do Brasileirão. Isso porque o angolano se recupera de lesão muscular.

Dos demais titulares, a maioria deixou o clube e alguns viraram reservas. Lucas Perri foi pro Lyon e o gol hoje é protegido por John. Nas laterais, Vitinho e Alex Telles ocupam os lugares que eram de Di Plácido e Marçal. Na zaga, Barboza substitui Victor Cuesta. No meio-campo, Tchê Tchê e Eduardo foram para o banco e Gregore e Thiago Almada são os titulares. Na frente, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus ocupam as vagas que foram de Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá.

Escalação do Botafogo deve ser a mesma da final da Libertadores

O técnico Artur Jorge irá definir nesta terça-feira o Botafogo que irá a campo diante do Internacional, às 21h30 desta quarta-feira, no Beira-Rio. Sem problemas de suspensão, ele deverá ter apenas uma troca em relação ao time considerado titular: Adryelson na vaga de Bastos.

Assim, a escalação do Botafogo deverá ter John; Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.