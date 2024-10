Jogadores do Botafogo comemoram a classificação para a final da Libertadores sobre o Peñarol. (Foto: Abramovich/AFP)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 30/10/2024 - 23:30 • Rio de Janeiro

O Botafogo perdeu por 3 a 1 para o Peñarol, nesta quarta-feira (30), no jogo de volta das semifinais, mas confirmou a vaga para a decisão da Libertadores pela primeira vez na História. Jaime Báez, duas vezes, e Facundo Batista fizeram os gols uruguaios. Almada descontou para o Alvinegro, que tinha a vantagem de cinco gols no confronto de ida. O Glorioso enfrentará o Atlético-MG pelo título continental, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em final inédita da competição.

Como foi a partida

No jogo que parecia tranquilo pela ampla vantagem de 5 a 0 conquistada na partida de ida no Nilton Santos, o Botafogo se viu pressionado logo nos primeiros minutos do confronto disputado no Estádio Centenário, em Montevidéu. O técnico Artur Jorge optou por escalar time misto diante dos uruguaios para poupar os pendurados do elenco. O Peñarol foi para cima, como era de se esperar. Aos 30 minutos, Jaime Báez marcou o primeiro dos aurinegros, com um golaço de fora da área no ângulo do gol de John. Apesar da pressão dos donos da casa, os brasileiros foram para o intervalo ainda com quatro gols de lucro.

Na saída de campo, uma discussão entre os goleiros terminou com a expulsão de Aguerre após um pisão em John. O Peñarol voltou do intervalo com um a menos e de De Amores no gol. Almada entrou no lugar de Matheus Martins no alvinegro. Para a apreensão dos torcedores botafoguenses, os Carboneros não tiraram o pé no segundo tempo, e Báez ampliou o placar aos 20 minutos, depois de cobrança de falta de Léo Fernández. O camisa 28 limpou para o meio e bateu colocado para fazer o segundo gol do Peñarol.

Em jogo truncado e bem marcado, a vantagem numérica do Botafogo caiu por terra com expulsão de Mateo Ponte, depois de receber o segundo amarelo, apenas um minuto depois de ter levado o primeiro. Em duelo de 10 contra 10, o Glorioso colocou a cabeça no lugar e marcou, em contra-ataque de Almada, aos 42 minutos. A comemoração não durou muito tempo. Facundo Batista marcou o último do Peñarol. Em partida de quatro gols e muita pressão, a equipe de Artur Jorge pôde, enfim, confirmar a classificação inédita para a final da Libertadores. É tempo de Botafogo.

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo volta a campo na próxima terça-feira (5) em clássico contra o Vasco, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, a partir das 21h30m (de Brasília). O Glorioso defende a posição no topo da tabela, com 64 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado com 61.

✅ FICHA TÉCNICA

Peñarol 3 x 1 Botafogo - Libertadores

Semifinal (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de outubro de 2024, às 21h30m (de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenário, Montevidéu

🥅 Gol: Báez, (31'/1ºT e 20'/2ºT), Almada (42'/2ºT), Facundo Batista (43'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Martins (Botafogo); Vitinho (Botafogo); Mateo Ponte (Botafogo); Almada (Botafogo); e Ignacio Sosa (Peñarol)

🟥 Cartões vermelhos: Aguerre (Peñarol); e Mateo Ponte (Botafogo).

PEÑAROL (Técnico: Diego Aguirre)

Aguerre; Pedro Milans (Avenatti), Javier Méndez, Guzman Rodríguez e Maximiliano Olivera (Lucas Hernández); Damián García (De Amores), Sequera (Ignacio Sosa), Leo Fernández e Jaime Báez; Maximiliano Silvera (Facundo Batista).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos (Allan), Adryelson e Alex Telles; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê (Eduardo); Matheus Martins (Almada), Tiquinho Soares e Savarino (Barboza).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🏁 Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (CHI)

🚩 VAR: José Cabero (COL)