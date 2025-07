Caçapa brinca sobre Davide Ancelotti como auxiliar do Botafogo: ‘De luxo’

O Botafogo dominou o Vasco e venceu o clássico deste sábado (12), pela 13ª rodada do Brasileirão, pelo placar de 2 a 0. O compromisso foi o primeiro com Davide Ancelotti na área técnica, ainda que ele não tenha comandado a equipe. Responsável por isso, o auxiliar Cláudio Caçapa exaltou a interação com o italiano e a postura no Mané Garrincha.

Ancelotti assinou a súmula do jogo como auxiliar de preparador de goleiros e obteve autorização da entidade para poder ficar no gramado. Ele viu Arthur Cabral e Nathan Fernandes garantirem os três pontos pelo Brasileirão na condição de visitante.

- Se a gente for resumir tudo, mostramos a humildade da parte de todos. Não é fácil. Ele (Davide) foi um auxiliar de luxo mesmo, participou do jogo da forma que poderia. Essa vitória coroou a semana, tivemos uma semana leve. Ele é um cara simpático, bem aberto, humilde… Os jogadores viram isso e transformaram em uma bela vitória - iniciou Caçapa.

O novo técnico do Glorioso assumiu os trabalhos na terça-feira e contou com o apoio de Caçapa, auxiliar permanente da SAF. Na visão do ex-zagueiro, que faz o segundo trabalho de transição do ano, a tendência é de crescimento.

Davide Ancelotti assinou súmula como assistente do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

- Essa transição sabemos que não é fácil, mas estou aqui para ajudar o clube. Para mim, está sendo natural. Passo para o Davide todas as informações necessárias para ele ter o melhor time para escalar. Não é só a minha parte, tem também a aceitação dele de ouvir e fazer delas o melhor. Hoje nós vimos isso. Nossa interação no banco. A tendência é evoluir ainda mais.

Com o resultado, o Glorioso pula para 21 pontos na tabela de classificação e segue em campanha de evolução. O próximo desafio será na quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, contra o Vitória, às 21h30 (de Brasília).

Confira outras respostas do auxiliar do Botafogo:

Análise do clássico

- Foi um jogo completo da nossa parte. Gostei muito do que foi apresentado, os jogadores fizeram o que foi treinado. Sabemos a dificuldade que é jogar contra o Diniz, mas estávamos decididos a estar com a vitória. Hoje os reforços mostraram que estão na briga para serem titulares. Se não me engano, foi o primeiro gol do Nathan pelo clube, então valoriza. Não gostaria só de falar de quem participa do gol, o Kaio foi muito bem na defesa. Temos um grupo muito competitivo. Hoje mostramos onde queremos chegar.

Gregore destaque em meio a rumores de saída

- Falar dele é muito fácil. Com toda essa turbulência de notícias, vai, não vai, e ele fez um jogo desses. Eu não sei ainda qual será a decisão, mas hoje ele mostrou que quando ele veste a camisa ele veste a camisa. É um superprofissional.

Atuação da defesa

Álvaro Montoro

- É um jovem talento. Hoje mostrou algumas das suas características, mas acho que ainda tem muito mais para mostrar. Esse garoto tem personalidade, força de vontade e sabe onde quer chegar. Com mais treinos e jogos. Nós temos que lapidá-lo. Ele mostrou que é um talento nato e tenho certeza que vai ajudar muito o Botafogo.