Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 22:16 • Rio de Janeiro

O Botafogo encara o Peñarol, no Centenário, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira (30), em partida que deve sacramentar a vaga para a final da competição. Com uma vantagem de 5 a 0 no placar, o Glorioso precisa apenas segurar o resultado para confirmar a classificação. Mas, mesmo com cinco gols de lucro, tem torcedor apreensivo com a defesa alvinegra no primeiro tempo, especialmente com Adryelson.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, contra o Peñarol, no Centenário. (Foto: Eitan ABRAMOVICH/ AFP)

Isso porque o técnico Artur Jorge optou por um time misto para enfrentar os uruguaios, pensando em poupar jogadores pendurados para a final. Gregore, Igor Jesus, Luiz Henrique e Alexander Barboza começaram a partida no banco. Para a vaga do zagueiro, Adryelson assumiu a titularidade, mas precisou lidar com a desconfiança dos botafoguenses após o gol do Peñarol. Confira os comentários:

O Alvinegro precisaria levar cinco gols para levar a partida para os pênaltis no Ururguai. Na última terça-feira (29), o Atlético-MG passou pelo River Plate, e aguarda o vencedor do duelo desta quarta para conhecer seu adversário na final. Dos pendurados, apenas o goleiro John foi escalado entre os titulares.