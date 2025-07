Arthur Cabral mostra ótimas credenciais e se destaca no Botafogo

Se a saída de Igor Jesus ligou o alerta, a estrela de Arthur Cabral como titular do Botafogo trouxe animação. O atacante foi um dos destaques da vitória sobre o Vasco, no último sábado (12), tendo marcado seu primeiro gol com a camisa alvinegra para abrir os caminhos no Mané Garrincha, em Brasília.

Arthur Cabral jogou até os 29 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Nathan Fernandes, que marcou o segundo gol. A atuação do centroavante foi além do tento anotado após aproveitar rebote da finalização de Álvaro Montoro.

O camisa 98 se portou como uma verdadeira referência no terço final do gramado. Com parte física sendo um dos pontos principais, conseguiu segurar a zaga do Vasco e participar do jogo com pivô, distribuindo a bola para os companheiros que buscavam aproximação.

Arthur Cabral marcou seu primeiro gol pelo Botafogo (Foto: Isabela Azine/AGIF)

São características diferentes em relação ao que entregava Igor Jesus, que, mesmo posicionado como centroavante, saída da área para armar jogadas e se apresentar como opção de velocidade. Arthur deu mais presença perto da meta defendida por Léo Jardim e foi a principal força para vencer o clássico.

Contratado em transação que pode chegar a 15 milhões de euros (cerca de R$ 98 milhões), Arthur Cabral foi a principal contratação para o segundo semestre. Ele se apresentou já para o Mundial de Clubes, mas fez apenas dois jogos nos Estados Unidos, contra Seattle Sounders e Palmeiras, ambos saindo do banco de reservas.

É cedo para cravar que é o substituto à altura para Igor Jesus, mas as credenciais apresentadas são ótimas. O atacante de 27 anos impressionou com a alta minutagem e é a esperança de gols para o segundo semestre.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (16), desta vez no Nilton Santos. O Glorioso recebe o Vitória às 21h30 (de Brasília) pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e mira aproximação dos líderes.