O Botafogo foi superior neste sábado (12) em Brasília, no Mané Garrincha, e venceu o Vasco pelo placar de 2 a 0 com gols de Arthur Cabral e Nathan Fernandes. Após o duelo, o auxiliar permanente Cláudio Caçapa, quem comandou a equipe, concedeu entrevista coletiva e exaltou a vitória do Alvinegro sobre o rival pela 13ª rodada do Brasileirão. Veja abaixo:

Uma surpresa no Glorioso marcou o clássico na capital federal. Novo técnico do Glorioso, Davide Ancelotti ficou no banco de reservas mesmo sem estar regularizado no sistema da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ele assinou a súmula do jogo como auxiliar de preparador de goleiros e obteve autorização da entidade para poder ficar no gramado. Ao longo da transmissão, era possível ver o novo técnico do Glorioso se aproximando de Cláudio Caçapa para dar instruções e também falar com jogadores.

Davide Ancelotti é o novo técnico do Botafogo (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Vitória maiúscula do Botafogo

Em campo, o Botafogo foi superior e sobrou na segunda etapa. Arthur Cabral marcou aos dois minutos logo na primeira chegada, e Nathan Fernandes ampliou o placar aos 33 em linda jogada.

Com o resultado, o Glorioso pula para 21 pontos na tabela de classificação e segue em campanha de evolução. O próximo desafio será na quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, contra o Vitória, às 21h30 (de Brasília).