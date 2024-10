Torcedores agradecem ao goleiro Aguerre por expulsão em Peñarol x Botafogo: ‘Ídolo’

Aguerre, do Peñarol foi expulso no intervalo da partida do Botafogo (Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 22:57 • Montevidéu (URU)

Após a expulsão de Aguerre, goleiro do Peñarol, torcedores do Botafogo ironizaram o jogador nas redes sociais. Os botafoguenses se juntaram para agradecer ao atleta do time uruguaio.

O Aurinegro conseguiu fazer um gol e levar pressão ao gol dos brasileiros na primeira etapa. E expulsão, deixando o Peñarol com um a menos no intervalo, foi um respiro para os alvinegros para o segundo tempo.

O goleiro Aguerre, após o final do primeiro tempo, quando saia de campo, deu um pisão no goleiro John. Os dois aqueiros discutiram e quando o botafoguense virou as costas, foi atingido pelo atleta do Peñarol.

O Botafogo carrega a vantagem de um 5 a 0 na partida de ida da semifinal da Libertadores no Nilton Santos. Caso o Glorioso confirme a classificação, o time enfrenta o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

John saindo no intervalo de Peñarol x Botafogo (Foto: EITAN ABRAMOVICH/ AFP)