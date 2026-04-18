Franclim Carvalho analisa goleada do Botafogo e projeta sequência

Técnico do Botafogo, Franclim Carvalho analisou a goleada deste sábado (18), sobre a Chapecoense, por 4 a 1, como favorável não só pela necessidade de crescimento no Brasileirão e para o início de seu trabalho. O português projetou o duelo de terça-feira, com a equipe catarinense, desta vez no Nilton Santos e válida pela ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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Com o resultado, o Glorioso foi a 16 pontos na tabela de classificação e aguarda o desfecho da rodada na caça ao G-6. Este foi o quarto jogo de Franclim Carvalho no comando do Alvinegro, sendo dois empates e duas vitórias.

— Dá para tirar muita coisa. Vamos analisar esse jogo como analisamos todos. O fato de jogarmos em três dias com o mesmo adversário dá para tirar muita coisa, tanto do nosso lado quanto do deles. Temos que apresentar coisas diferentes, vamos apresentar coisas diferentes. O adversário pode fazer o mesmo — iniciou Franclim Carvalho.

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— Ao longo da partida, com bola pioramos muitos pela posição dos jogadores, jogo posicional. Temos pouco tempo para trabalhar. Sabíamos disso. Claro que temos que ganhar tempo. O fato de jogar duas vezes seguidas com o mesmo adversário é uma vantagem. Vamos ver na próxima partida quem leva a vantagem — completou.

Botafogo teve primeiro tempo arrasador na Arena Condá (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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O Botafogo agrediu nos primeiros 20 minutos de jogo e isso foi suficiente para construir a vantagem de três gols, com um 3 a 0. Depois, os catarinenses diminuíram ainda na primeira etapa, e Matheus Martins fez o quarto no segundo tempo. Questionado sobre a postura, se diminuiu o ritmo ou não, o português deu sua visão.

— Nós tiramos o pé sem a minha intenção. Eles (jogadores) tentam ir sempre por mais. É o que queremos. Não podemos estar satisfeitos com o que ganhamos. Este jogo tivemos essa felicidade. As bolas paradas tem uma importância grande hoje em dia. O resultado está favorável, mérito para Alex, Edenilson… são muito importantes. Mérito para Luis Viegas e Luis Felipe (auxiliares) que fizeram essa jogada. É um momento muito importante do jogo — destacou.

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Com o resultado, o Glorioso foi a 16 pontos na tabela de classificação e aguarda o desfecho da rodada na caça ao G-6. A equipe agora vira a chave de olho em novo duelo com a Chape, na terça-feira (21), no Nilton Santos, desta vez pela Copa do Brasil.