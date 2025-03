Botafogo mantém escrita contra o Palmeiras; confira os detalhes

Em duelo que se tornou rivalidade nos últimos anos, Palmeiras e Botafogo empataram sem gols no domingo (30), pela primeira rodada do Brasileirão. Com o resultado no Allianz Parque, em São Paulo (SP), o Glorioso ampliou uma escrita contra o time paulista: não perde há cinco jogos.

A última vez que o Botafogo perdeu para o Palmeiras foi em novembro de 2023, na partida que iniciou a derrocado do Alvinegro em busca do título brasileiro daquele ano. Desde então, a equipe de General Severiano acumula três vitórias e dois empates no confronto, com 73,3% de aproveitamento.

Dos cinco jogos, dois foram pela Libertadores de 2024, quando as equipes se enfrentaram nas oitavas de final. O Botafogo levou a melhor e avançou com o placar agregado de 4 a 3.

Veja os números neste período

⚽ 8 gols (!)

🚫 4 gols sofridos

👟 7.5 finalizações p/ marcar gol (!)

⚠ 20.5 finalizações p/ sofrer gol (!)

⏳ 43.2% posse de bola

Como foi o jogo deste domingo entre Palmeiras e Botafogo

O início de jogo foi concentrado no meio de campo, com ambas as equipes encontrando dificuldades para criar oportunidades. Mesmo como visitante, o Botafogo passou a controlar as ações e teve a primeira chance de perigo com o atacante Igor Jesus.

Botafogo e Palmeiras empatam sem gols pelo Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Cria da Academia, Patrick de Paula também assustou o goleiro Weverton minutos depois. Aos poucos, a equipe comandada por Abel Ferreira conseguiu trocar passes na intermediária, e Estêvão quase abriu o placar em um chute cruzado da entrada da área.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Botafogo manteve o controle e encontrou espaços pelas pontas para pressionar o adversário. O placar, no entanto, permaneceu zerado nos primeiros 45 minutos.

Já na volta do intervalo, o Palmeiras passou a pressionar, mas viu o Botafogo levar perigo nos contra-ataques. As equipes criaram chances e deixaram o jogo mais intenso, com a bola circulando frequentemente nas duas áreas e poucas trocas de passe no meio de campo.

Nos minutos finais, Flaco López saiu cara a cara com John, finalizou forte, mas parou no goleiro botafoguense, que evitou a derrota em São Paulo. Placar final: 0 a 0.