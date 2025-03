O Botafogo empatou com o Palmeiras em 0 a 0 na tarde deste domingo (30), pela primeira rodada do Brasileirão. Após a partida, o técnico português Renato Paiva lamentou o resultado em São Paulo, mas demonstrou confiança no elenco alvinegro.

- Não estou totalmente satisfeito com o resultado, no entanto, tenho confiança de que estamos diante de um grupo de verdadeiros campeões. Em diversos momentos, vimos demonstrações de talento, não apenas técnico, mas também tático. Eles entenderam a importância de honrar o escudo do Botafogo, essa atitude é o que os levou a conquistar títulos e é assim que continuarão vencendo. O Botafogo que honra os torcedores está de volta. Eu repito, não estou plenamente satisfeito com o resultado - disse o treinador.

Agora o foco é na Libertadores!

Após o empate no Allianz Parque, o Botafogo se prepara para estrear na Libertadores deste ano. Na quarta-feira, o Glorioso, atual campeão do torneio, visita a Universidad de Chile em Santiago. Renato Paiva projetou esse primeiro compromisso pela competição.

- É a única leveza que eu quero, ver meus jogadores felizes, orgulhosos e jogar com prazer. Daí para frente não há leveza nenhuma. Se tivermos que ganhar cinco Libertadores seguidas ganharemos cinco Libertadores seguidas. Jogo após jogo. O próximo é da Libertadores? É para ganhar. Depois é Brasileiro? É para ganhar. Aqui sempre foi assim e eu sou assim também. Leveza? Eu quero vencer. Muitas das vezes é fácil vencer, manter é que é difícil - disse o treinador.

Como foi o jogo

O início de jogo foi concentrado no meio de campo, com ambas as equipes encontrando dificuldades para criar oportunidades. Mesmo como visitante, o Botafogo passou a controlar as ações e teve a primeira chance de perigo com o atacante Igor Jesus.

Cria da Academia, Patrick de Paula também assustou o goleiro Weverton minutos depois. Aos poucos, a equipe comandada por Abel Ferreira conseguiu trocar passes na intermediária, e Estêvão quase abriu o placar em um chute cruzado da entrada da área.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Botafogo manteve o controle e encontrou espaços pelas pontas para pressionar o adversário. O placar, no entanto, permaneceu zerado nos primeiros 45 minutos.

Já na volta do intervalo, o Palmeiras passou a pressionar, mas viu o Botafogo levar perigo nos contra-ataques. As equipes criaram chances e deixaram o jogo mais intenso, com a bola circulando frequentemente nas duas áreas e poucas trocas de passe no meio de campo.

Nos minutos finais, Flaco López saiu cara a cara com John, finalizou forte, mas parou no goleiro botafoguense, que evitou a derrota em São Paulo. Placar final: 0 a 0.