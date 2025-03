Palmeiras x Botafogo: web detona gramado do Allianz Parque; veja

O gramado do Allianz Parque roubou a cena Palmeiras x Botafogo, jogo que terminou em 0 a 0, pela primeira rodada do Brasileirão. Nas redes sociais, internautas criticaram o estado do campo do clube paulista. Veja abaixo imagens e comentários.

Segundo o "UOL", antes da partida começar, funionários do alviverde afirmaram o campo está desse estado por conta da cortiça estar mais alta do que o normal para a partida. Além disso, eles garantiram que isso não atrapalharia durante a disputa do jogo.

Gramado do Allianz Parque em Palmeiras x Botafogo. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Nas redes sociais, os internautas não deixaram barato e criticaram o estado apresentado pelo gramado sintético do Allianz Parque. Houve pedido para que o campo fosse interditado. Além disso, ele também foi comparado à um campo de várzea.

Reações ao gramado do Allianz Parque em Palmeiras x Botafogo

Rivalidade entre as duas equipes

A principal partida da rodada de estreia foi o encontro entre Palmeiras e Botafogo, que se enfrentaramno Estádio Allianz Parque, em São Paulo. Um confronto que ganhou muita rivalidade nos últimos anos por conta dos duelos entre as equipes no Brasileirão e na Libertadores.

Em 2023, o Alvinegro liderou por grande parte do Brasileirão e chegou a abrir uma vantagem de 13 pontos na liderança da competição, mas perdeu o folego no final do campeonato e viu uma derrota para o Verdão marcar o começo da perda do título daquele ano.

No ano passado, o Botafogo retribuiu e venceu os dois confronto diante do Palmeiras pelo Brasileirão e eliminou a equipe de Abel Ferreira da Libertadores. O Glorioso ainda fez história e se tornou a terceira equipe da história a conquistar o Campeonato Brasileiro e a competição continental no mesmo ano, repetindo um feito raro que só batido pelo Santos, de Pelé, e o Flamengo, de 2019.