O Botafogo terá um desfalque de peso nas próximas semanas em seu time titular. Álvaro Montoro foi convocado para a seleção sub-20 da Argentina para a Copa do Mundo Sub-20 e pode ser ausência até o dia 19 de outubro, data da grande final da competição.

continua após a publicidade

➡️ 2023 x 2024 x 2025: o que mudou para o Botafogo?

➡️ Davide Ancelotti tem início similar a Renato Paiva; veja ranking da ‘Era Textor’

Montoro terá mais dois jogos pelo Alvinegro antes de sua apresentação. Ele estará à disposição do técnico Davide Ancelotti neste sábado (20), contra o Atlético-MG, e na quarta-feira (24), contra o Grêmio, em jogo atrasado do Brasileirão.

A fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20, para a Argentina, de 28 de setembro e 4 de outubro. Neste período, o Botafogo terá um clássico com o Fluminense, confronto direto com o Bahia, na luta por uma vaga na próxima Libertadores, e visitará o Internacional.

continua após a publicidade

Botafogo cede a pedido

Em um primeiro momento, o Botafogo não tinha a intenção de liberar Álvaro Montoro para a competição. Por não se tratar de jogos em Data Fifa, o clube não tem a obrigação de ceder o jogador - assim como o camisa oito, o atacante colombiano Jordan Barrera também jogará o Mundial, mas pela Colômbia.

Álvaro Montoro (à direita) celebrando go ldo Botafogo com companheiros (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Como informou o "ge" e confirmou a reportagem do Lance!, Álvaro Montoro tinha o desejo de representar o país no Mundial. Avaliando o pedido, o Botafogo entendeu que faria bem para o jogador, que pode se valorizar no período com o técnico Diego Placente — isso se alinha ao discurso de John Textor, dono da SAF, sobre "realizar sonhos de jogadores" para que o ambiente seja bom e atraia novos atletas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Álvaro Montoro é tratado como uma grande joia pelo Botafogo. O jogador de 18 anos, revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, já desperta o interesse de clubes europeus.