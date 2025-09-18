menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Barboza, do Botafogo, ironiza árbitro e posta foto de tornozelo machucado

Zagueiro reclama de pênalti no segundo tempo do empate com o Mirassol

Barboza Botafogo Mirassol
imagem cameraAlexander Barboza antes de partida entre Botafogo e Mirassol (Foto: Vitor Silva / Botafogo)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
21:25
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, manifestou insatisfação nas redes sociais após o empate por 3 a 3 com o Mirassol, na última quarta-feira (17). O jogador reclamou de um lance em que foi pisado por João Victor, adversário, dentro da área aos 19 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Danilo, do Botafogo, passará por novos exames após incômodo muscular

A arbitragem de Bruno Pereira Vasconcelos não marcou a penalidade e o árbitro de vídeo também não indicou revisão no monitor. Barboza chegou a receber atendimento médico, e a partida seguiu normalmente.

Na postagem, argentino-uruguaio mostra machucado na região do tornozelo, onde levou o pisão do adversário. Ironicamente, o jogador escreveu "NADA" na legenda da foto, indicando a não marcação de falta.

continua após a publicidade
barboza-botafogo-machucado-mirassol
Postagem de Alexander Barboza mostra tornozelo machucado após disputa na partida entre Botafogo e Mirassol (Foto: Reprodução / Instagram)

➡️ CBF divulga áudio do VAR em lance polêmico da partida entre Botafogo e Mirassol

O Glorioso abriu três gols de vantagem no primeiro tempo, mas permitiu a reação do Mirassol no início da etapa final. O empate foi alvo de críticas do dono da SAF alvinegra, John Textor, que, apesar da insatisfação, defendeu paciência em relação ao trabalho do técnico Davide Ancelotti.

Com 36 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, o Botafogo volta a campo no sábado (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG. A equipe alvinegra chegará na rodada ocupando a 5ª colocação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias