Barboza, do Botafogo, ironiza árbitro e posta foto de tornozelo machucado
Zagueiro reclama de pênalti no segundo tempo do empate com o Mirassol
O zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, manifestou insatisfação nas redes sociais após o empate por 3 a 3 com o Mirassol, na última quarta-feira (17). O jogador reclamou de um lance em que foi pisado por João Victor, adversário, dentro da área aos 19 minutos do segundo tempo.
A arbitragem de Bruno Pereira Vasconcelos não marcou a penalidade e o árbitro de vídeo também não indicou revisão no monitor. Barboza chegou a receber atendimento médico, e a partida seguiu normalmente.
Na postagem, argentino-uruguaio mostra machucado na região do tornozelo, onde levou o pisão do adversário. Ironicamente, o jogador escreveu "NADA" na legenda da foto, indicando a não marcação de falta.
O Glorioso abriu três gols de vantagem no primeiro tempo, mas permitiu a reação do Mirassol no início da etapa final. O empate foi alvo de críticas do dono da SAF alvinegra, John Textor, que, apesar da insatisfação, defendeu paciência em relação ao trabalho do técnico Davide Ancelotti.
Com 36 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, o Botafogo volta a campo no sábado (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG. A equipe alvinegra chegará na rodada ocupando a 5ª colocação.
