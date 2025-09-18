Jornalista detona planejamento do Botafogo para a temporada: ‘Fadado ao insucesso’

Diante da sequência negativa do Botafogo na temporada, o jornalista Rodrigo Coutinho, do SporTV, contestou as declarações de John Textor, quando afirmou que o ano só começa em abril. Segundo ele, o planejamento feito na última temporada deu certo porque o futebol é uma ‘dose de aleatoriedade’.

O jornalista também reforçou que existe é óbvia a qualidade dos jogadores e do trabalho apresentado, em especial em 2024. No entanto, para obter sucesso, o time precisa de continuidade. Para Rodrigo Coutinho, se não mudar essa postura de reformulação no elenco a cada seis meses, vai ser muito difícil da equipe seguir disputando títulos.

- O ano que começava em abril não começou para o Botafogo. Ou acabou em setembro. O Botafogo brincou de planejar essa temporada. E digo ‘brincar’ no pior sentido possível. Não tem como dar certo. Ano passado deu, porque no futebol isso acontece de vez em quando, no futebol há uma boa dose de aleatoriedade. E é óbvio, há a qualidade dos jogadores, do trabalho feito… Mas não é toda hora que você vai trazer Luiz Henrique e Almada. O time precisa de continuidade. Precisa mudar esse modelo do Textor de desmontar equipes a cada 6 meses ou a cada temporada é fadado ao insucesso. É muito difícil se manter em disputa dessa forma. Eu até admiro o Botafogo estar em 5º lugar no Campeonato Brasileiro - disse o jornalista.

Nesta quarta-feira (17), o Botafogo cedeu o empate para o Mirassol após abrir 3 a 0 no primeiro tempo. Após a partida, os torcedores protestaram contra o trabalho de Davide Ancelotti. O treinador, que já vinha sendo pressionado após a eliminação para o Vasco, na Copa do Brasil, e a derrota para o São Paulo, no último domingo (14), foi alvo de muitas críticas nas redes sociais.

2023 x 2024 x 2025; O que mudou para o Botafogo?

Texto por: Pedro Brandão

O Botafogo chega à 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 em situação bem diferente das temporadas anteriores. O retrospecto mostra uma queda considerável em pontos e posição na tabela quando comparado ao mesmo recorte de 2023 e 2024.

Em 2023, o Botafogo vivia o auge de sua campanha histórica. Com 51 pontos conquistados em 22 jogos, o time liderava o campeonato de forma isolada. O desempenho era marcado por uma campanha de 16 vitórias, três empates e apenas três derrotas. No ataque, a equipe havia marcado 39 gols, enquanto a defesa apresentava solidez com 13 sofridos, resultando em um expressivo saldo de +26.

No ano seguinte, em 2024, o Glorioso seguiu no topo da tabela, mas com números menos impactantes. O time somava 43 pontos com os mesmos 22 jogos, ainda na liderança, mas com uma diferença mínima para o segundo colocado. A campanha era de 13 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 37 gols marcados e 23 sofridos, o que resultava em um saldo de +14. O Flamengo vinha logo atrás, ocupando a vice-liderança, com 42 pontos, mostrando um cenário mais equilibrado que no ano anterior.

Já em 2025, a realidade é outra. Depois do empate com o Mirassol em 3 a 3 nesta quarta-feira (17), o Botafogo ocupa apenas a 5ª colocação, com 36 pontos. São 10 vitórias, seis empates e seis derrotas. O ataque balançou as redes 33 vezes, um número inferior ao dos dois anos anteriores. A defesa, por outro lado, sofreu 17 gols, mostrando mais consistência em relação a 2024, mas sem o mesmo impacto de 2023. O saldo atual é de +16.

A diferença em relação ao líder também chama atenção. Enquanto em 2023 o Botafogo dominava com folga e em 2024 liderava por um ponto, em 2025 o clube já está 14 pontos atrás do Flamengo, que soma 50 pontos e comanda a tabela.