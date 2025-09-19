O empate do Botafogo por 3 a 3 com o Mirassol na última quarta-feira (17) aumentou a pressão sobre o técnico Davide Ancelotti. O jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão foi marcado pelo menor público do Glorioso no Nilton Santos nesta edição do Campeonato Brasileiro, com apenas 6.724 pessoas, e por cobranças de torcedores insatisfeitos com um trabalho que parece estagnado.

Não à toa, o cenário é parecido com a passagem de Renato Paiva por General Severiano. Em 17 jogos, Davide tem aproveitamento pouco superior, mas similar ao do treinador demitido em julho no mesmo recorte.

Até aqui, o italiano soma oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas no comando alvinegro, um aproveitamento de 56,9%. Já nas primeiras 17 partidas do português, o Botafogo venceu as mesmas oito, empatou três e perdeu seis, conquistando 52,9% dos pontos possíveis.

Por outro lado, apesar do momento ruim e das cobranças da torcida, Davide Ancelotti tem o segundo melhor início de um treinador do Glorioso na "Era Textor", atrás apenas de Artur Jorge. O técnico campeão do Brasileirão e da Libertadores venceu 11 dos 17 primeiros jogos à frente da equipe, com 70,6% de aproveitamento. Veja abaixo o ranking completo.

Desempenho dos treinadores do Botafogo na 'Era Textor' até 17 jogos

1º) Artur Jorge:

17 jogos

11V - 3E - 3D

70.6% aproveitamento

26 gols marcados

13 gols sofridos

2º) Davide Ancelotti:

17 jogos

8V - 5E - 4D

56.9% aproveitamento

25 gols marcados

14 gols sofridos

3º) Renato Paiva:

17 jogos

8V - 3E - 6D

52.9% aproveitamento

22 gols marcados

11 gols sofridos

4º) Luís Castro:

17 jogos

7V - 3E - 7D

47% aproveitamento

22 gols marcados

22 gols sofridos

5º) Bruno Lage:

15 jogos*

4V - 7E - 4D

42.2% aproveitamento

19 gols marcados

14 gols sofridos

6º) Tiago Nunes:

15 jogos*

4V - 7E - 4D

42.2% aproveitamento

19 gols marcados

17 gols sofridos

7º) Lucio Flávio:

8 jogos*

2V - 2E - 4D

33.3% aproveitamento

13 gols marcados

14 gols sofridos

*Não completaram 17 jogos no comando do Botafogo

Com 36 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, o Botafogo volta a campo no sábado (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG. A equipe alvinegra chegará na rodada ocupando a 5ª colocação.

