Botafogo: Davide Ancelotti tem início similar a Renato Paiva; veja ranking da ‘Era Textor’
Italiano está pressionado após resultados ruins e empate diante do Mirassol
O empate do Botafogo por 3 a 3 com o Mirassol na última quarta-feira (17) aumentou a pressão sobre o técnico Davide Ancelotti. O jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão foi marcado pelo menor público do Glorioso no Nilton Santos nesta edição do Campeonato Brasileiro, com apenas 6.724 pessoas, e por cobranças de torcedores insatisfeitos com um trabalho que parece estagnado.
Não à toa, o cenário é parecido com a passagem de Renato Paiva por General Severiano. Em 17 jogos, Davide tem aproveitamento pouco superior, mas similar ao do treinador demitido em julho no mesmo recorte.
Até aqui, o italiano soma oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas no comando alvinegro, um aproveitamento de 56,9%. Já nas primeiras 17 partidas do português, o Botafogo venceu as mesmas oito, empatou três e perdeu seis, conquistando 52,9% dos pontos possíveis.
Por outro lado, apesar do momento ruim e das cobranças da torcida, Davide Ancelotti tem o segundo melhor início de um treinador do Glorioso na "Era Textor", atrás apenas de Artur Jorge. O técnico campeão do Brasileirão e da Libertadores venceu 11 dos 17 primeiros jogos à frente da equipe, com 70,6% de aproveitamento. Veja abaixo o ranking completo.
Desempenho dos treinadores do Botafogo na 'Era Textor' até 17 jogos
1º) Artur Jorge:
17 jogos
11V - 3E - 3D
70.6% aproveitamento
26 gols marcados
13 gols sofridos
2º) Davide Ancelotti:
17 jogos
8V - 5E - 4D
56.9% aproveitamento
25 gols marcados
14 gols sofridos
3º) Renato Paiva:
17 jogos
8V - 3E - 6D
52.9% aproveitamento
22 gols marcados
11 gols sofridos
4º) Luís Castro:
17 jogos
7V - 3E - 7D
47% aproveitamento
22 gols marcados
22 gols sofridos
5º) Bruno Lage:
15 jogos*
4V - 7E - 4D
42.2% aproveitamento
19 gols marcados
14 gols sofridos
6º) Tiago Nunes:
15 jogos*
4V - 7E - 4D
42.2% aproveitamento
19 gols marcados
17 gols sofridos
7º) Lucio Flávio:
8 jogos*
2V - 2E - 4D
33.3% aproveitamento
13 gols marcados
14 gols sofridos
*Não completaram 17 jogos no comando do Botafogo
Com 36 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, o Botafogo volta a campo no sábado (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG. A equipe alvinegra chegará na rodada ocupando a 5ª colocação.
