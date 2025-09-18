2023 x 2024 x 2025; O que mudou para o Botafogo?
Alvinegro teve vexame na última rodada do Brasileirão
O Botafogo chega à 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 em situação bem diferente das temporadas anteriores. O retrospecto mostra uma queda considerável em pontos e posição na tabela quando comparado ao mesmo recorte de 2023 e 2024.
Em 2023, o Botafogo vivia o auge de sua campanha histórica. Com 51 pontos conquistados em 22 jogos, o time liderava o campeonato de forma isolada. O desempenho era marcado por uma campanha de 16 vitórias, três empates e apenas três derrotas. No ataque, a equipe havia marcado 39 gols, enquanto a defesa apresentava solidez com 13 sofridos, resultando em um expressivo saldo de +26.
No ano seguinte, em 2024, o Glorioso seguiu no topo da tabela, mas com números menos impactantes. O time somava 43 pontos com os mesmos 22 jogos, ainda na liderança, mas com uma diferença mínima para o segundo colocado. A campanha era de 13 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 37 gols marcados e 23 sofridos, o que resultava em um saldo de +14. O Flamengo vinha logo atrás, ocupando a vice-liderança, com 42 pontos, mostrando um cenário mais equilibrado que no ano anterior.
Já em 2025, a realidade é outra. Depois do empate com o Mirassol em 3 a 3 nesta quarta-feira (17), o Botafogo ocupa apenas a 5ª colocação, com 36 pontos. São 10 vitórias, seis empates e seis derrotas. O ataque balançou as redes 33 vezes, um número inferior ao dos dois anos anteriores. A defesa, por outro lado, sofreu 17 gols, mostrando mais consistência em relação a 2024, mas sem o mesmo impacto de 2023. O saldo atual é de +16.
A diferença em relação ao líder também chama atenção. Enquanto em 2023 o Botafogo dominava com folga e em 2024 liderava por um ponto, em 2025 o clube já está 14 pontos atrás do Flamengo, que soma 50 pontos e comanda a tabela.
Botafogo x Mirassol
Entrou para coleção de vexames do Botafogo a partida contra o Mirassol, nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro - atrasada pelo calendário do Mundial de Clubes. A equipe de Davide Ancelotti abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas, em apenas 16 minutos do segundo, cedeu o empate e deixou o gramado sob fortes vaias. Crise profunda no projeto. ➡️ Leia o relato completo
