A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou em definitivo, na última quarta-feira (17), o título de Cidadão Honorário do Município ao lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo. A homenagem é de autoria do vereador Leonel de Esquerda (PT), em reconhecimento à carreira do atleta e à sua contribuição para o futebol carioca, com dois dos principais títulos da história do clube.

continua após a publicidade

➡️ 2023 x 2024 x 2025: o que mudou para o Botafogo?

➡️ Davide Ancelotti tem início similar a Renato Paiva; veja ranking da ‘Era Textor’

Natural de Caxias do Sul (RS), o camisa 13 se profissionalizou no Juventude, mas ganhou projeção nacional ao se transferir para o Grêmio, em 2013. No Tricolor Gaúcho, destacou-se como melhor jogador do país em sua posição, conquistando o Prêmio Craque do Brasileirão e a Bola de Prata (Placar).

Em sua trajetória internacional, Alex Telles, ntes de chegar ao Glorioso, passou por Galatasaray (Turquia), Inter de Milão (Itália), Porto (Portugal), Manchester United (Inglaterra), Sevilla (Espanha) e Al-Nassr (Arábia Saudita), atuando ao lado de Cristiano Ronaldo. Em 2022, representou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Alex Telles marcou um dos gols do Botafogo na final da Libertadores de 2024 (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

Ídolo do Botafogo

Pelo Alvinegro, o jogador eternizou seu nome na história ao marcar um dos gols na final que garantiu a Libertadores de 2024, título mais importante já conquistado pelo clube. O feito o consagrou como ídolo da torcida e consolidou sua ligação com a cidade do Rio de Janeiro. Pelo Botafogo, o lateral também foi campeão do último Campeonato Brasileiro.

— A conquista da Libertadores é algo que não tem preço, e como torcedor, meu sentimento é de total gratidão ao Alex, que teve um papel fundamental na realização desse sonho de uma vida inteira. Seu talento, sem dúvidas, inspira os jovens da nossa cidade, que sonham em chegar ao futebol profissional — destacou o parlamentar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro é uma honraria concedida pela Câmara Municipal a pessoas que, mesmo não sendo nascidas na cidade, tiveram impacto relevante para a sociedade carioca. A homenagem visa reconhecer o papel destacado de uma pessoa nas áreas cultural, social, política, científica ou econômica.