Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 26/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

Depois da goleada histórica de 5 a 0 sobre o Peñarol, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, na última quarta-feira (23), o Botafogo vira a chave para o Brasileirão e joga mais um jogo com cara de final contra o Bragantino neste sábado (26). A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Nabizão, em partida válida pela 31ª rodada do campeonato nacional.

O placar amplo do duelo contra os uruguaios possibilita que Artur Jorge escale força máxima contra o Massa Bruta para buscar os três pontos e se confirmar no topo da tabela por mais uma rodada. O Botafogo é o atual líder com 61 pontos, mas caso tropece, pode ser ultrapassado pelo vice Palmeiras, que tem 60 pontos.

Além da importância pela classificação, uma vitória sobre o Bragantino confirmaria a maior sequência invicta do Glorioso no Brasileirão 2024. No primeiro turno, o Alvinegro chegou a oito jogos de invencibilidade no campeonato, em uma sequência que começou justamente contra a equipe de Bragança. A equipe de Artur Jorge venceu a partida por 2 a 1, no dia 26 de junho, e só foi voltar a perder um mês depois, contra o Cruzeiro, no dia 27 de julho.

Se repetir o feito do primeiro semestre e conquistar os três pontos, desta vez no Nabizão, o Botafogo chegará a nove partidas sem derrotas e confirmaria maior sequência de invencibilidade do clube no torneio de pontos corridos esse ano. A última derrota foi justamente o 3 a 0 contra o Cruzeiro, que interrompeu a sequência anterior.

Em busca dos três pontos em mais uma das oito 'finais' restantes para o título brasileiro, Artur Jorge deve ir com o time titular. Confira a provável escalação: John; Vitinho, Bastos (Adryelson), Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada; Igor Jesus.

Em entrevista à Botafogo TV, o treinador deixou claro que a 'chave virou' para o Brasileirão e que a equipe tem a mentalidade em um objetivo: vencer.

– Fizemos há dois dias um jogo de semifinal da Libertadores, ganhamos com margem confortável, mas viramos o foco para o jogo com o Red Bull Bragantino. Não há tempo para desfrutar de euforia. Temos a responsabilidade de ter os pés fincados na terra. Vivemos os momentos bons, ficamos orgulhosos, mas temos que virar o chip para treinarmos no dia seguinte. Ontem chovia muitíssimo e estávamos a trabalhar porque o objetivo está no jogo de sábado. Isso faz haver mentalidade ganhadora, jogadores não se cansarem de ganhar. Digo muitas vezes aos nossos jogadores não se cansem de ganhar.

