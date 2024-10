Goleada sobre o Peñarol ajuda o Botafogo no Brasileirão; entenda

Botafogo vive grande fase nesta reta final de temporada (Foto: Daniel Ramalho / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro

A goleada impiedosa do Botafogo sobre o Peñarol, quarta-feira, por 5 a 0, válida pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, teve reflexo positivo para o time também no Brasileirão. Isso porque o resultado praticamente definiu a classificação do time alvinegro à final do torneio continental, o que abre espaço para o técnico Artur Jorge escalar força máxima diante do Bragantino, neste sábado, em Bragança Paulista, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo de volta com os uruguaios está marcado para a próxima quarta-feira, 30, no estádio Centenário, em Montevidéu. Caso o Botafogo tivesse tido um resultado mais apertado na primeira partida com o Peñarol, a chance de Artur Jorge escalar um time misto diante do Bragantino era maior. Afinal, além do desgaste dos jogadores, haveria o risco de perder alguma peça importante para a Libertadores.

Botafogo tem Palmeiras no encalço

Agora, a situação se inverteu. Apesar de liderar o Brasileirão com 61 pontos, o Botafogo tem o Palmeiras no encalço — o time alviverde é o segundo colocado na tabela, com 60. Assim, qualquer tropeço em Bragança Paulista pode fazer o alvinegro carioca perder a liderança já neste sábado. Por isso, a tendência é que o Botafogo encare o Bragantino com força máxima.

Praticamente sem problemas de desfalques por lesão ou suspensão, o técnico Artur Jorge deve escalar o time com John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Almada e Savarino; Luiz Henrique e Igor Jesus.

Quem deve seguir de fora é o atacante Júnior Santos, que mesmo recuperado de fratura na tíbia, sofrida em julho, ele tem reclamado de dores na região.

Bragantino e Botafogo se enfrentam sábado, às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.