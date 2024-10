Botafogo cobra autoridades por agressões a torcedores após partida da Libertadores

Torcedores do Botafogo são impedidos de deixar o estádio após partida contra o Peñarol, na Libertadores. (Foto: Renata Oliveira/ Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 17:05 • Rio de Janeiro

Após a goleada de 5 a 0 sobre o Peñarol, na última quarta-feira (23), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, alguns torcedores do Botafogo não tiveram tempo de comemorar o resultado. A Guarda Municipal fechou os portões antes da saída total dos botafoguenses e gerou conflitos nos arredores do estádio. Confira o vídeo abaixo:

▶️ Goleada sobre o Peñarol ajuda o Botafogo no Brasileirão; entenda

▶️ Discurso de Allan chama a atenção antes de jogo do Botafogo: ‘Sonho de criança’

Segundo relato de torcedores, a polícia fechou os portões do Setor Leste do Nilton Santos, bombas de gás foram lançadas em direção à multidão. Com a confusão, crianças e idosos foram direciados à saída do Setor Norte.

Confira nota do clube

– O Botafogo cobrou explicações da Guarda Municipal pelas agressões e truculência com seus torcedores, incluindo mulheres e idosos, na última quarta (23), e reitera que não vai aceitar tal absurdo e desrespeito contra seu maior patrimônio: a sua torcida. Temos certeza de que a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Guarda Municipal não compactuam com tal tipo de conduta e, com isso, exigimos que os agentes envolvidos sejam punidos com o rigor da lei e afastados permanentemente de todos os eventos desportivos que envolvam o Glorioso.

– O Clube deseja força e espera uma pronta recuperação ao torcedor George Soares, uma das vítimas das agressões e que se encontra hospitalizado. O Botafogo enviou representantes ao local para dar apoio aos familiares e acompanha o caso de perto.