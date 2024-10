Elenco do Botafogo comemora classificação para as semifinais da Libertadores contra o São Paulo. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 15:55 • Rio de Janeiro

O Botafogo deu mais um passo para a Glória Eterna. Na última quarta-feira (23), a equipe de Artur Jorge goleou o Peñarol por 5 a 0, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, e colocou os pés na final da competição. Com os bastidores divulgados, a preleção dos jogadores antes da partida decisiva chamou a atenção. Dentre eles, a de Allan.

O volante chegou ao Alvinegro nesta janela de transferência, vindo de uma boa temporada no Al-Wahda, dos Emirados Árabes. Apesar de não ter muitos minutos em campo desde a sua estreia, Allan também desempenha uma função importante fora dos gramados.

– A gente lá, cada um com 10 anos sonhando em chegar aqui onde a gente está hoje, rapazes. Então desfruta, desfruta o momento. Sonhando pra estar aqui hoje. Quando criança lá, a gente batalhando pelo nosso objetivo. Hoje a gente tá aqui, hoje a gente chegou. Então desfruta, desfruta a alegria pra dentro do campo. Vamos, aquele sonho de criança, a alegria pra jogar.

Os torcedores também ressaltaram as palavras de incentivo do capitão Marlon Freitas antes do duelo.

– Nós temos 90 minutos para ganhar o jogo. Para dar um passo em busca do nosso sonho. Nós somos uma família. Um correndo pelo outro, um apoiando o outro. Vamos. Esse momento é nosso, nós conquistamos isso, com muita humildade, trabalho, parceria, união e cobrança. Esse momento é nosso. Olha pro lado, confia no parceiro do lado, pô. Confia, nós somos uma família. Nós somos uma família. Então acredita. Se você entrar 5, 10, você vai fazer a diferença. Você já está fazendo a diferença. Acredita. E nós vamos ganhar.

Nesta sexta-feira (25), o técnico Artur Jorge, em entrevista à Botafogo TV, falou da importância de todo o elenco alvinegro para o desempenho da equipe em campo. O treinador chamou a atenção para a atitude de Allan com os primeiros gols contra o Peñarol, mesmo sem ter entrado em campo.

– Vou dar este exemplo que é importante. Falo dos que jogam, dos que não jogam, da importância de todos. Vejam as imagens de celebração do primeiro e do segundo gol, não só a forma como todos se reúnem em torno do marcador, e vejam o gesto do Allan, que não jogou, para a equipe continuar, estar à procura de mais, reparem nesse detalhe. Faço homenagem ao Allan, que é merecida também, à contribuição importante que ele deu e puxou a equipe a frente. A mentalidade de equipe não só é do treinador ou dos jogadores que jogam mais tempo, é de todo o grupo de trabalho, que quer mais. Allan demonstra isso, para a equipe querer mais, fazer mais e buscar mais.

Allan, jogador do Botafogo, durante partida contra o Atletico-GO, no estádio Antonio Accioly, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Heber Gomes/AGIF)

O Botafogo volta a campo neste sábado (26), contra o Bragantino, no Nabizão, a partir das 19h (de Brasília), em partida decisiva que pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro. Em seguida, na quarta-feira (30), vai a Montevidéu, enfrentar o Peñarol pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores para consagrar a vaga na final.