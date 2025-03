Depois da derrota para o Racing, na decisão da Recopa Sul-Americana, na última quinta-feira (27), no Nilton Santos, o Botafogo terá cerca de um mês sem jogos oficiais para se preparar para o início do Brasileirão. Porém, mesmo eliminado do Carioca, o Glorioso foi o único clube que lucrou nas semifinais da competição.

Isso porque o Alvinegro alugou o estádio para a disputa do clássico entre Vasco x Flamengo, em jogo de ida da semifinal. Assim, acabou embolsando cerca de R$ 230 mil. O Cruz-Maltino, mandante da partida, teve um prejuízo de R$ 133 mil e o Flamengo, R$ 89 mil. Apenas 10.788 torcedores compareceram ao Nilton Santos neste sábado (1).

Já no duelo entre Volta Redonda e Fluminense, disputada no Maracanã, também terminou com prejuízos para os clubes. O Tricolor, mandante da partida, saiu devendo R$ 114 mil, enquanto o Voltaço ficou no vermelho por R$ 171 mil. Cerca de 17 mil pessoas estiveram presentes no estádio.

Durante todo o campeonato, o Botafogo sofreu com prejuízos de bilheterias. Mesmo iniciando o Carioca com um time alternativo, a atuação da equipe não empolgou o suficiente para levar os torcedores ao estádio. Com isso, o prejuízo se mostrou inevitável duante a competição.

A primeira partida em que o clube não teve prejuízos nas receitas como mandante, foi na derrota de 2 a 0 contra o Madureira, no último domingo (9), pela nona rodada do estadual. Todas as partidas no estádio do Glorioso deixaram o clube no negativo. O lucro, somando com o valor do aluguel para o Vasco, ficou em torno de: R$ 331.251,36.

Veja as receitas como mandante

Botafogo x Madureira - 1ª rodada - Nilton Santos

-110.681,73 | público: 9.627 Botafogo x Portuguesa - 2ª rodada - Nilton Santos

-184.661,43 | público: 3.798 Botafogo x Volta Redonda - 4º rodada - Nilton Santos

-177.116,63 | público: 2.434 Botafogo x Bangu - 5º rodada - Nilton Santos

-179.478,39 | público: 2.764 Botafogo x Fluminense - 6ª rodada - Nilton Santos

-142.268,73 | público: 7.549 Botafogo x Madureira - 9ª rodada - Kleber Andrade

101.251,36 | público: 4.601

O elenco principal fez sua estreia no clássico contra o Fluminense, e mesmo com a vitória de 1 a 0 em cima do rival, não foi suficiente para levar o público ao estádio, que contou com cerca de sete mil torcedores. O saldo total do prejuízo do Glorioso como mandante no Carioca é de R$ 895.820,27.

