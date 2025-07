A janela de transferências corre, e o Botafogo segue atrás de um centroavante para brigar por posição com Arthur Cabral. Após negociar opções do setor com o futebol europeu e ficar apenas com duas peças, urge a chegada de mais um atacante para aumentar o leque do técnico Davide Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Atacante espanhol é oferecido ao Botafogo, mas valores afastam partes

➡️ ‘Treinador em campo’: Marlon Freitas mostra seu valor no Botafogo

O Botafogo está atrás deste jogador e pretende avançar em breve. Recentemente, a SAF emprestou Elias Manoel ao Santa Clara, de Portugal, e Rwan Cruz ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e "enxugou" o elenco para abrir espaço.

Arthur Cabral é o "dono" da posição. Titular incontestável e acumulando alta minutagem. Apesar da qualidade do centroavante, que chegou com bagagem europeia, fica escancarada a falta de uma "sombra". A parte física pesa, e parece que Mastriani ainda não conta com o prestígio da comissão técnica.

continua após a publicidade

O uruguaio, contratado no fim de março com chancela de Renato Paiva, sequer entrou em campo sob o comando de Davide Ancelotti. Nas cinco oportunidades, o italiano optou por Rwan Cruz, Joaquin Correa e Nathan Fernandes mais avançados.

Mastriani comemora gol do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

➡️ Botafogo mantém controle e não repete erros em casa

➡️ Davide Ancelotti revela provável estreia de Danilo no Botafogo

Nomes badalados no futebol europeu, como Taremi e Rafa Mir, foram oferecidos nos últimos dias, mas a diretoria alvinegra não avançou com proposta devido aos valores elevados. O sentimento é de que há necessidade, mas não pode haver pressa. A análise será feita com calma a partir do orçamento e lacunas a serem preenchidas.

continua após a publicidade

Davide Ancelotti, enquanto isso, tem olhado com carinho para as categorias de base. Kayke, centroavante do sub-20, tem agradado nas últimas semanas, ainda que não tenha sido relacionado. O jovem vive a expectativa e pode aparecer como opção.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Enquanto isso, o Botafogo trabalha com a forte espinha dorsal de seu elenco e foca no próximo compromisso. O Glorioso volta a campo no domingo (3/8), às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Carioca.