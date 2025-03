Apuração Série Ouro: veja em que posição terminou a Botafogo Samba Clube

Estreante na Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, a Botafogo Samba Clube vai desfilar na Sapucaí mais uma vez em 2026. Em apuração realizada nesta quinta-feira (6), a escola ligada a torcedores do Alvinegro ficou na 11ª colocação, com 267 pontos e escapou do rebaixamento para a Série Prata, onde escolas se apresentam na Intendente Magalhães.

A Botafogo Samba Clube teve um problema logo no Abre-Alas, que era composto por dois chassis. As partes se desacoplaram e a divisão pode gerou uma penalização de -0,1 à escola, já que o limite permitido é de três carros alegóricos. Com a separação, pode se configurar um novo carro, totalizando quatro alegorias.

Primeira a se apresentar na última sexta-feira (28), a Botafogo Samba Clube começou a apuração com boas notas em Harmonia, mas perdeu 0,7 na sequência no quesito Alegorias e Adereços. A agremiação foi descontada em outros quesitos e acabou na 11ª posição, uma acima da São Clemente, que acabou rebaixada junto à Tradição.

Para o Carnaval de 2025, a Botafogo teve como enredo "Uma Gloriosa História em Preto e Branco", que contou a história do clube. O desfile foi assinado pelo carnavalesco Alex de Souza. Dono da SAF do Botafogo, o empresário norte-americano John Textor desfilou à frente da escola.

Escolas de samba ligadas a torcidas de clubes

Criada em 2018, a Botafogo Samba Clube é a primeira escola deste segmento a conquistar uma vaga para desfilar na Sapucaí. Além da agremiação alvinegra, outras quatro escolas ligadas a torcidas de clubes se apresentam neste Carnaval: Flamanguaça, Raça Rubro-Negra, Imperadores Rubro-Negros e Força Jovem.

