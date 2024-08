Bruno Henrique marcou o único gol do Flamengo no jogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 13:14 • Rio de Janeiro

Após a vitória elástica do Botafogo sobre o Flamengo, as acusações sobre fair play financeiro voltaram a todo vapor. Durante sua live ao vivo no YouTube, o jornalista ex-Globo, Tiago Leifert se indispôs com um comentário feito por um torcedor do Flamengo. O comentário do telespectador que critica a conduta do Botafogo recebeu uma invertida ao vivo do apresentador.

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O lateral Mateo Ponte abriu o placar de cabeça para o Botafogo contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O torcedor, identificado como 'Yuri Fla 7', alega que 'se o Brasil fosse um país sério, o Botafogo já estaria fechado'. Tiago leu o comentário ao vivo e ironizou a fala do torcedor.

- Eu preciso mostrar essa! É um comentário do Yuri Fla, que deve ser torcedor do Flamengo... Yuri, para com isso aí! Diz o cara que ganha uma pay-per-view que ninguém explica. Ninguém explica o dinheiro que vocês recebem da Globo. Vocês estão cheios de dinheiro e ainda vão ganhar um terreno... - ironizou Tiago.

➡️Quanto os clubes da Libra vão receber da Globo em 2025? Veja projeção

No último domingo (18), o Botafogo aplicou uma goleada histórica no Flamengo no Estádio Olímpico Nilton Santos. Com gols de Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins (2), a vitória Alvinegra por 4x1 sobre o principal rival, levou o time de Artur Jorge de volta a liderança do Campeonato Brasileiro.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

O próximo compromisso de ambos os times é pela Conmenbol Libertadores. O Botafogo enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque pelo jogo de volta das oitavas de final, precisando somente de um empate para se classificar. Já o Flamengo tem uma margem mais tranquila no confronto contra o Bolívar na altitude de La Paz, já que venceu o primeiro jogo por 2x0.