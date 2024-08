Damián Suárez está fora dos planos do Botafogo para 2024

O jogador uruguaio não deve jogar mais pelo Alvinegro. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 13:47 • Rio de Janeiro (RJ)

O lateral-direito Damián Suárez não está nos planos do Botafogo. O técnico Artur Jorge comunicou ao jogador uruguaio que ele não atuará mais pelo Glorioso, após tentativa de saída do clube pelo atleta. A informação foi publicada primeiramente pelo portal ge.

O Peñarol é o principal interessado e já teria um acordo salarial com o defensor, porém o Botafogo não fará jogo simples na negociação por conta da abordagem de Suárez, que alegou problemas familiares para deixar o Rio de Janeiro. Segundo o jornalista Guille López, da Sport 89, a multa rescisória do lateral é de R$ 130 milhões (o que corresponde a US$ 23 milhões).

Treinador do Botafogo, Artur Jorge fez um esclarecimento sobre a situação do lateral-direito, que não viajou com o elenco na derrota contra o Bahia, pela Copa do Brasil. O comandante se mostrou desapontado com a situação e afirmou que a diretoria irá conduzir o caso.

- Não posso explicar muito porque há muitas coisas ainda para que possamos esclarecer. Era um jogador que eu contava obviamente para esse jogo, falou comigo pessoalmente para mostra-se indisponível e é um caso que vai estar entregue à administração para gerir da forma que entender. Sei que sou o técnico e, nesta altura, não posso contar com ele.

Suárez foi contratado em fevereiro e está fora dos planos (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)