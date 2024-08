Jogador fez toda sua base como um 'menino' da Vila (Foto: Abner Dourado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 12:18 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo negocia a contratação do zagueiro Jair Cunha, jogador que pertence ao Santos. O Glorioso ofereceu US$ 12 milhões (cerca de R$ 66 milhões) pelo jovem do Peixe. A notícia foi publicada pelo jornalista Vagner Frederico.

Jair Cunha tem 19 anos e 1,98m de altura (Foto: Marcos Junior/AGIF)

Jair é cria da base do Santos e soma convocações para seleções de base. Conhecido por ser ambidestro, o zagueiro tem nove jogos pelo Peixe na Série B e foi titular nas últimas partidas na competição. Recentemente, o atleta renovou com o clube paulista até 2026.

O atleta é visto com potencial pela Eagle Football, grupo multiclubes do dono da SAF do Botafogo, John Textor. O defensor iria para o Botafogo em um primeiro momento e, se agradasse, seria transferido para um dos outros clubes europeus comandados pelo empresário americano.

Em julho, o Botafogo tentou a contratação do zagueiro Joaquim para compor a defesa do clube, mas o jogador se transferiu para o Tigres, do México. O atleta também era titular pelo Santos.

