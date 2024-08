Jogadores do Botafogo celebram gol no clássico com o Flamengo, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 11:42 • Rio de Janeiro

Ainda faltam 15 rodadas para o fim do Brasileirão, mas o torcedor do Botafogo já se permite sonhar com o tão aguardado título. 29 anos de um incômodo jejum, com episódios de derrocadas e cicatrizes, podem finalmente se transformar em uma história de triunfo.

A vantagem em relação aos adversários é a mínima possível, já que o vice-líder Fortaleza tem apenas um ponto a menos - e um jogo a menos também. Porém, os erros que foram cometidos em 2023 viraram lições aprendidas para 2024 e, até aqui, colocadas em prática com excelência.

👇 ELE FICA

Proteger Artur Jorge das seduções do mundo árabe é a primeira e mais importante missão de John Textor para o momento. O português afirmou estar muito feliz e comprometido com suas atribuições no comando do Glorioso, e o trabalho, ao que tudo indica, seguirá. Quando o telefone de Luís Castro tocou no último ano, com Cristiano Ronaldo do outro lado da linha, a diretoria não evitou o fim repentino da ótima sequência e a chegada de um novo técnico. Desta vez, a história parece ser outra.

🔥 NOITE DE REDENÇÃO

O capítulo mais marcante do filme de terror vivido pelos alvinegros em 2023 aconteceu diante do Palmeiras, em virada de 3 a 0 para 4 a 3, em pleno Nilton Santos. Porém, há quem diga que o princípio da história foi diante do Flamengo, também em casa, em derrota por 2 a 1, com gol de Bruno Henrique, pela 22ª rodada.

No domingo (18), 23ª rodada, o mesmo palco, o mesmo adversário. O Botafogo tem 1 a 0 no marcador, e Bruno Henrique empata o confronto, celebrando com seu clássico "chororô". Os roteiristas da bola capricharam ao provocar nos botafoguenses a sensação do "tudo de novo", mas um segundo tempo de almanaque levou o time de Artur Jorge a fazer 4 a 1 no rival, para enterrar de vez o fantasma do caos.

Torcida do Botafogo dá show em vitória sobre o Flamengo, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

💸 CAPRICHOS NO MERCADO

As contratações feitas para manter o nível do elenco em 2023 não foram acertadas, o que gerou uma queda de rendimento nos momentos em que reposições eram necessárias. Jogadores que eram apostas da diretoria não engrenaram e acabaram protagonizando a derrocada alvinegra.

Desta vez, o scout fez uma pesquisa iluminada. Cuiabano, John, Matheus Martins, Igor Jesus, Allan, Almada, e possíveis chegadas de outros reforços. Atletas que conseguiram render tanto quanto os demais atletas do elenco e de forma rápida, o que faz o Fogão se manter na briga pelo Brasileirão e pela Libertadores.

➕ SOMA DOS FATORES

A trajetória construída pela equipe até o momento faz com que as comparações com 2023 sejam inevitáveis. Mas mais do que isso, trazem ao torcedor confiança de que o bom momento não é passageiro e sim uma tendência de que dure o suficiente para trazer o título brasileiro e fique pelos próximos anos.

Exemplo de gestão, scout, procura de jogadores e um técnico que demonstra paixão pelo clube. O Botafogo acertou todos os pontos nos quais derrapou no último ano, e não dá indício algum de queda. Fortaleza, Flamengo e Palmeiras indubitavelmente estão na briga pela taça, mas sabem que vão precisar de uma reta final de temporada brilhante para impedir a história alvinegra.

John celebra gol do Botafogo no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)