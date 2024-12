Botafogo faz proposta por ídolo do futebol espanhol

O Botafogo já iniciou suas movimentações no mercado para suprir as necessidades do elenco e repor saídas para a próxima temporada. Agora, a bola da vez é o atacante Iker Muniain, do San Lorenzo. O Glorioso abriu conversas pelo jogador e formalizou uma proposta pelo espanhol, segundo o jornalista César Merlo.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo recebe nova proposta por Danilo Barbosa

➡️ Artur Jorge: ‘Nunca senti tanta competitividade quanto no Brasil’

O atacante chegaria para a vaga de Eduardo, que está em negociações com o Cruzeiro. Muniain tem contrato com o San Lorenzo por mais um ano, até dezembro de 2025, mas não há multa prevista em caso de rompimento.

O jogador agrada o Alvinegro pelas características e um estilo de jogo desejado, além do ponto de vista financeiro, que não deve demandar um alto investimento de transferência.

continua após a publicidade

Quem é Iker Muniain?

Iker Muniain é um jogador versátil. Destro, com 1,69m, pode jogar como meia-atacante de criação e aberto pelas pontas, como extremo, especialmente pelo lado esquerdo. O espanhol não é um centroavante então não tem características de goleador, pela equipe argentina, foram três gols em 14 jogos.

Em sua carreira, o jogador de 31 anos jogou em apenas dois clubes: o Athletic Bilbao e San Lorenzo. Além disso, também defendeu a seleção espanhola na base e no profissional.

continua após a publicidade

Jogou sua vida inteira no time basco, onde se tornou o jogador com mais jogos na história: 560. Virou ídolo e capitão do time, ao conquistar uma Supercopa da Espanha e conquistou uma Supercopa da Espanha e uma Copa do Rei.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo