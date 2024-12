Artur Jorge: ‘Nunca senti tanta competitividade quanto no Brasil’

Campeão brasileiro e da Libertadores da América com o Botafogo, o técnico Artur Jorge é cobiçado pelo Al Rayyan, do Catar, e foi sondado por equipes europeias. O treinador tem mais um ano de contrato com a equipe carioca, mas ainda não confirmou a permanência no Brasil. Nessa terça-feira (17), contudo, ele deu a entender que por ora seu desejo é continuar no Botafogo — questões financeiras à parte.

— Para mim, muito pesa o projeto desportivo. De continuidade, ou de encontrar um projeto que me traga objetivos diferentes ou momentos de superação que me possam desafiar — declarou Artur Jorge à imprensa portuguesa, logo após receber a Ordem do Infante D. Henrique das mãos do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

— Preferiria ficar no Brasil a trocar por algumas equipas europeias. Tive imenso prazer de poder treinar no Brasileirão. Mesmo com a condicionante de haver muitos jogos pelo meio, de viagens muito longas, a minha paixão implica a competitividade. E nunca senti tanto isso quanto no Brasil — considerou o treinador português.

Para Artur Jorge, o Brasileirão tem “valor imensurável e que contraria, muitas vezes, o nosso pensamento enquanto europeus”.

Botafogo confia em permanência de Artur Jorge

A notícia de que o Al Rayyan fez uma proposta tentadora a Artur Jorge ganhou força no fim de semana. Alguns veículos de imprensa chegaram a dar como certa a saída do treinador.

Na segunda-feira, porém, o Botafogo emitiu nota oficial garantindo que não há tratativas para que Artur Jorge deixe o clube. “O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal”, dizia trecho do comunicado.

