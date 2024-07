Botafogo recua nas negociações por Joaquim, do Santos

Zagueiro do Santos, Joaquim atrai o interesse de diversos clubes (Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 17:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo não deve mais contratar o zagueiro Joaquim, do Santos. Os exames médicos do zagueiro, que lesionou o joelho nos últimos meses, são o principal entrave. O clube recebeu o relatório nesta quinta-feira (18), e ficou pessimista em relação à negociação. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Bernardo Gentile, em live no YouTube.

Mesmo sem Joaquim, a ideia do Botafogo ainda é trazer um novo zagueiro para esta temporada. O clube entende que precisa reforçar o setor, que será ainda mais exigido nas três competições que o clube irá disputar ao longo de 2024.

Santos recebe sondagens por Joaquim e estimula disputa entre clubes

O zagueiro Joaquim está na mira de diversos clubes, e o Santos estimula uma disputa no mercado para elevar as propostas pelo jogador. O atleta de 25 anos recebeu sondagens de Botafogo, Bahia e Olympiacos-GRE, além de uma proposta oficial do Tigres-MEX. Segundo apurou a reportagem, o Peixe pede 10 milhões de euros (R$ 59,3 milhões, na cotação atual) para negociar o zagueiro.

Titular absoluto da equipe comandada por Fábio Carille até o início de julho, Joaquim deixou o time titular para a entrada do jovem Jair Cunha. No momento, o zagueiro trata uma lesão no joelho e não está sendo relacionado para os compromissos do Santos na Série B do Brasileirão.

Após não negociar o jogador em janeiro, a diretoria está decidida a vender Joaquim. O Santos planeja aliviar a folha salarial com a saída e usar o valor para reforçar o elenco na janela de transferências.