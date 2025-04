Botafogo estreia novo uniforme em duelo com o Juventude

O Botafogo lançará o novo uniforme IV da coleção 2024/2025 neste sábado (5), no Estádio Nilton Santos, no duelo com o Juventude pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A peça fecha o enxoval da temporada produzido pela Reebok, empresa que fornece os materiais esportivos da SAF há cerca de dois anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Botafogo atinge marca negativa entre clubes da Série A

A peça, conforme apurou o Lance!, não fugirá do tradicional preto e branco. Ela terá um design inovador e fugindo das produções recentes, com referências à arte do grafite. A expectativa é pelo lançamento de uma campanha às vésperas do confronto e ações no estádio para promoção.

O enxoval atual tem o slogan "Passado, Presente e Futuro", na ordem de cada uniforme. Curiosamente, em 2024, o Botafogo lançou contra a equipe gaúcha, na derrota por 3 a 2 em Caxias do Sul, o uniforme II da coleção na cor preta e com detalhes em dourado. Ele foi chamado de "Forjado no Fogo".

continua após a publicidade

Nas duas últimas temporadas, a quarta camisa do Alvinegro foi produzida em ação conjunta com a Parimatch, antiga patrocinadora máster. Atualmente, quem ocupa o espaço principal é a VBET, com maior contrato da história do clube.

Uniforme IV do Botafogo na última temporada (Foto: Reprodução/Botafogo)

A última linha produzida pelo clube entrou para a história. Com ela, o Botafogo conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro - após 29 anos - e Libertadores - este inédito. As partes estudam a ideia de a próxima coleção valorizar o feito da SAF comandada por John Textor.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo define prioridade por Cauly, mas Bahia bate martelo sobre negociação

Em campo, a equipe comandada por Renato Paiva precisa dar uma resposta. Após a boa estreia no Brasileirão fora de casa, no empate sem gols com o Palmeiras tendo amplo domínio, o Botafogo perdeu por 1 a 0 para a Universidad de Chile na abertura de sua campanha na Libertadores. Agora, encara o Juventude pela estreia da equipe em casa no campeonato nacional. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).