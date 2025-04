Botafogo atinge marca negativa entre clubes da Série A

Com a derrota para a Universidad del Chile, na última quarta-feira (2), pela estreia na Libertadores, o Botafogo atingiu uma marca negativa entre os clubes que disputam a elite do futebol brasileiro. O atual campeão da América tem o pior aproveitamento entre os clubes da Série A, com apenas quatro vitórias na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ ANÁLISE: Botafogo sofre para encontrar soluções em derrota na estreia da Libertadores

Depois de levantar dois dos maiores títulos do futebol sul-americano, o Glorioso começou a temporada aos trancos e barrancos com as trocas de técnicos e saídas do elenco. Com um retorno tardio da equipe titular, a equipe sofreu para voltar ao ritmo de 2024, e parece que ainda não encontrou o seu rumo em 2025.

A equipe se tornou o primeiro time da Série A a atingir 10 derrotas no ano, se tornando assim o time com o pior aproveitamento entre os grandes brasileiros. Em 16 jogos, foram quatro vitórias, dois empates e 10 revéses.

continua após a publicidade

Com uma eliminação precoce no estadual, e a perda da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, a equipe teve mais de um mês de preparação com o novo treinador Renato Paiva para a estreia do Brasileirão. Apesar do empate sem gols contra o Palmeiras, o desempenho do time foi considerado satisfatório em comparação com o que era visto no Campeonato Carioca.

Porém, a derrota para a La U, em Santiago, voltou a ligar o alerta para lacunas do elenco alvinegro e erros repetidos dentro de campo. Um plantel escasso tem sido um dos principais problemas encontrados por Paiva neste início de trabalho. Com a ausência de Savarino, o treinador precisou inovar para buscar soluções no setor ofensivo durante a partida, que foi o principal problema da equipe.

continua após a publicidade

Números do Botafogo em 2025

⚔️ 16 jogos

🚥 4V - 2E - 10D

📊 29.2% aproveitamento

⚽️ 12 gols

🚫 20 gols sofridos

👟 17.9 finalizações p/ marcar gol

⚠️ 9.7 finalizações p/ sofrer gol

⏳ 55.3% posse de bola

➡️ Paiva vê Botafogo ‘muito mal’ em derrota na estreia da Libertadores

Agora, o Botafogo vira a página para o próximo duelo no Campeonato Brasileiro. O time retorna ao Rio de Janeiro para encarar o Juventude, neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. Renato Paiva terá a volta de Savarino para o confronto.