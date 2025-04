Botafogo perde para Universidad de Chile na estreia na Libertadores

O Botafogo foi derrotado pela Universidad de Chile por 1 a 0 nesta quarta-feira (2), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI), pela primeira rodada da Libertadores. Lucas di Yorio foi o autor do único gol da partida. Com o resultado, os chilenos somam três pontos e igualam o Estudiantes, enquanto o Glorioso segue zerado junto ao Carabobo no grupo A.

Universidad de Chile x Botafogo: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de controle do Botafogo na posse de bola, mas de poucas chances criadas. Quem chegou primeiro foi La U, aos 12 minutos, quando Léo Fernández deixou Altamirano na cara do gol, mas o meia chutou para fora. Por sua vez, o Glorioso respondeu aos 27', com Santi acionando Igor Jesus na área. O atacante bateu sem ângulo para defesa de Castellón.

Após o intervalo, a bola seguiu com o Alvinegro, mas Universidad de Chile voltou mais perigosa. Não à toa, aos 14'/2ºT, os donos da casa armaram contra-ataque com Sepúlveda, que acionou Guerra na meia-lua. Ele fez o pivô e encontrou Di Yorio livre na área, e o atacante bateu na saída de John para abrir o placar.

A situação quase piorou quatro minutos depois, quando Guerra saiu cara a cara com o goleiro alvinegro e balançou as redes. Contudo, a arbitragem viu falta do chileno em Jair e anulou o gol.

Com La U em vantagem, o Botafogo tentou acelerar o jogo, sem tanto sucesso. O mais acionado foi Artur, que entrou na segunda etapa e teve boas corridas pela ponta-direita, mas não transformou os lances em oportunidades claras. A melhor chance veio já nos acréscimos, quando Jair cruzou para Elias Manoel cabecear firme, mas nas mãos goleiro.

Antes do apito final, Igor Jesus recebeu dois amarelos seguidos, um por reclamação e outro por falta, e acabou expulso. Assim, vitória dos mandantes em Santiago pelo placar mínimo.

Botafogo é derrotado pela Universidad de Chile pela Libertadores 2025 (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O que vem por aí?

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (5), às 21h (de Brasília), e recebe o Juventude pela segunda rodada do Brasileirão. Por sua vez, a Universidad de Chile visita o Magallanes pelo Campeonato Chileno no mesmo dia, às 17h30.

✅ FICHA TÉCNICA

Universidad de Chile 1 x 0 Botafogo

Libertadores - Fase de grupos - 1ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI);

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU);

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Agustin Berisso (URU);

🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU).

⚽ Gols: Di Yorio (aos 14'/2ºT) para a Universidad de Chile;

🟨 Cartões amarelos: Léo Fernandéz, Sepúlveda, Aránguiz e Guerra da Universidad de Chile; Patrick de Paula, Gregore, Jeffinho e Igor Jesus (2x), do Botafogo.

🟥 Cartão vermelho: Igor Jesus, do Botafogo.

⚽ ESCALAÇÕES

UNIVERSIDAD DE CHILE (Técnico: Gustavo Alvarez)

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón e Zaldivia; Nicolás Ramírez, Altamirano (Poblete, 0'/2ºT), Marcelo Díaz (Montes, 29'/2ºT), Charles Aránguiz e Sepúlveda (Castro, 46'/2ºT); Lucas Di Yorio (Contreas, 37'/2ºT) e Léo Fernández (Guerra, 0'/2ºT).

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore; Patrick de Paula (Elias Manuel, 16'/2ºT), Marlon Freitas (Alan, 36'/2ºT), Santi Rodríguez (Jeffinho, 25'/2ºT) e Matheus Martins (Artur, 16'/2ºT); Igor Jesus.