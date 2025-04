Torcedores apontam principal problema do Botafogo de Renato Paiva

O Botafogo decepcionou na sua estreia na Libertadores depois de perder, por 1 a 0, para a Universidad del Chile, no Estádio Nacional, nesta quarta-feira (2). Desde o início da temporada, o atual campeão da América está longe de repetir o desempenho de 2024, e mesmo com o trabalho de Renato Paiva sendo embrionário, os torcedores já comçaram a apontar os principais problemas da equipe.

A partida válida pela primeira rodada da competição continental expôs lacunas que precisam ser corrigidas tanto pela comissão técnica quanto pela diretoria. Mesmo com um primeiro tempo disputado, a segunda etapa foi aquém do esperado para o atual campeão. Com dificuldades de criar jogadas, se desprender da marcação e chegar ao ataque, o problema de um elenco escasso se fez presente.

Com as saídas de Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Júnior Santos, o Botafogo teve uma queda brusca de gols marcados em 2025, e as reposições não chegaram à altura para suprir as necessidades da equipe. Alguns problemas recorrentes no início do ano voltaram a se repetir, e os torcedores não deixaram passar em branco nas redes sociais. Para a grande maioria, a eficiência no ataque é o principal problema do Alvinegro.

Após a partida, Renato Paiva parece ter enxergado os mesmos problemas que os torcedores, admitiu que o time jogou "muito mal" e garantiu que será algo a ser trabalhador.

— É um jogo muito mal jogado da nossa parte e outra vez com os mesmos pecados do último jogo. Indefinição no último terço, não conseguimos finalizar as jogadas, não foram tantas como contra o Palmeiras. Na primeira parte, conseguimos ter mais posse de bola e chegar no último terço, mas depois tivemos poucas finalizações para a posse que tivemos. Nossa posse precisa ser mais efetiva e terminar mais em finalizações.

Agora, o Botafogo vira a página para o próximo duelo no Campeonato Brasileiro. O time retorna ao Rio de Janeiro para encarar o Juventude, neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. Renato Paiva terá a volta de Savarino para o confronto.

