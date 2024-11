Atlético-MG x Botafogo: taróloga crava vencedor da final da Libertadores

A final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo ocorre neste sábado (30), e para a taróloga Mariana Fonseca, a decisão já tem um favorito. Em previsão feita no canal "MF Tarot", no Youtube, vidente afirmou que o time carioca deve ser campeão do torneio no Monumental de Nuñez.

Para Mariana, o Atlético-MG terá cautela, inteligência para jogar e com controle defensivo. Já para o Botafogo, a taróloga previu um desgaste, somado a stress, mas com controle ofensivo do jogo. De acordo com a vidente, o jogo será bastante equilibrado com grandes chances de disputa por pênaltis.

Nas penalidades, a taróloga viu uma energia favorável ao Botafogo, enquanto a energia do Atlético-MG para as penalidades estaria "pesada". Mariana Fonseca tem mais de 20 mil inscritos no canal e cravou o título do Flamengo na Copa do Brasil contra o time mineiro no início do mês.

Como o Atlético-MG chega para a final da Libertadores?

O momento do Galo não é bom. O time não vence uma partida desde o jogo de ida pela semifinal da Libertadores, quando bateu o River Plate por 3 a 0, no dia 22 de outubro - mais de um mês atrás. No total são 10 jogos sem vencer, seis deles sendo derrotas.

Como chega o Botafogo para a decisão?

Depois de um momento difícil, com três empates seguidos no Brasileirão, o Botafogo conseguiu vencer o Palmeiras por 3 a 1, fora de casa. O Alviverde é rival direto do Glorioso na briga pelo título e a vitória com autoridade dá moral para o time chegar na final da Libertadores com confiança.

