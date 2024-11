Atlético-MG x Botafogo: final marcará quebra de recordes da Libertadores

Em busca da "Glória Eterna", Atlético-MG e Botafogo se enfrentam, neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela final da Libertadores 2024. O confronto será recheado de quebras de recordes da competição; confira abaixo:

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

➡️ Atlético-MG x Botafogo: quanto os clubes já ganharam com premiação nessa Libertadores?

Botafogo é o estreante em finais da Libertadores. Por isso, o Glorioso jamais conquistou um título da competição. As melhores campanhas foram em 1963 e 1973, quando chegou na semifinal. Por outro lado, o Atlético-MG tem mais bagagem histórica, visto que o clube de Minas Gerais, além de já ter conquistado o torneio em 2013, também chegou até à semifinal em outras duas oportunidades: 1978 e 2021.

Confira os recordes

- Será a sétima final da Libertadores entre times do mesmo país (seis entre brasileiros e uma entre argentinos). Além disso, o Brasil ampliará o recorde de campeões consecutivos de uma mesma nação para seis (2019-2024). Será a 24ª Copa vencida por brasileiros, uma atrás do recorde da Argentina (25).

continua após a publicidade

- O Botafogo disputa a primeira final da Libertadores. Das 43 equipes que já disputaram a partida decisiva, 17 foram coroadas campeãs e 26 foram vice-campeãs em estreias na final. As últimas equipes que ergueram a taça na primeira final foram San Lorenzo (2014), Atlético Mineiro (2013) e Corinthians (2012).

- O Atlético Mineiro disputa a segunda final da Libertadores, após o título contra o Olimpia, do Paraguai, em 2013. Se ganhar novamente, o Galo será o segundo time a manter 100% de eficácia em finais da Libertadores, depois de jogar mais de uma partida decisiva, um feito que só foi alcançado pelo Independiente, da Argentina (7 de 7).

continua após a publicidade

- O Botafogo busca se tornar o segundo campeão da Libertadores depois de participar das fases preliminares, feito alcançado pelo Estudiantes de la Plata em 2009. No entanto, o Fogão jogou quatro partidas antes da fase de grupos em 2024 (2V e 2E), enquanto o ‘Pincha’ disputou apenas duas (1V e 1D).

- Nas duas últimas edições da Libertadores, ninguém marcou mais gols do que Paulinho: 14, o mesmo número de Germán Cano (Fluminense). O atacante foi o artilheiro do Atlético Mineiro em 2023 com sete gols e, em 2024, repete o número, com três gols a mais que Deyverson (4).

- Hulk é o jogador com mais assistências pelo Atlético Mineiro na Libertadores no século 21, com 10 passes decisivos para gols, um a mais que Ronaldinho (9), também à frente do companheiro de equipe Guilherme Arana (8) e do adversário da final, Jefferson Savarino (6). Ele tem quatro assistências nesta edição, incluindo uma na semifinal e outra nas quartas de final.

- Se ganhar do Botafogo, Everson e Hulk se igualarão a Victor como os jogadores com mais vitórias na história do Atlético Mineiro na Libertadores (24). No momento, eles estão empatados em segundo lugar, ao lado de Marcos Rocha (23).

- Artur Jorge é o terceiro técnico português a chegar à final da Libertadores, depois de Jorge Jesus (campeão em 2019 pelo Flamengo) e Abel Ferreira (campeão em 2020 e 2021 pelo Palmeiras). Apenas dois outros europeus dirigiram em finais: o húngaro Bela Guttman (vice-campeão em 1962) e o croata Mirko Jozic (campeão em 1991).

- Gabriel Milito tenta se tornar o primeiro técnico argentino a vencer a Libertadores com um clube brasileiro. Três técnicos anteriores foram derrotados em finais: Armando Renganeschi, com o Palmeiras, em 1961; Alfredo González, com o Palmeiras, em 1968; e José Poy, com o São Paulo, em 1974.

- O Atlético Mineiro tem a média de 64,7% de posse de bola na Libertadores 2024. É a terceira melhor marca de uma equipe que disputou a Fase Final em uma edição do torneio nos últimos 10 anos, superada apenas pelo Independiente del Valle (Equador), em 2020 (69,1%), e pelo Atlético Nacional (Colômbia), em 2018 (66,1%). No entanto, ambos foram eliminados nas oitavas de final.

Final da Libertadores 2024 será disputada em Buenos Aires, entre Atlético-MG e Botafogo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Veja a seguir todas as informações sobre a final da CONMEBOL Libertadores 2024 e o histórico de ambas as equipes na preparação para a partida que definirá o campeão.

– Sábado, 3 de novembro:

Em Buenos Aires: Atlético Mineiro (BRA) x Botafogo (BRA)

Estádio: Estadio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Hora: 17h (de Brasília)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Os uniformes que serão usados na final entre Atlético-MG e Botafogo (Foto: Conmebol/Divulgação)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte