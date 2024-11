Como chega o Botafogo para a final da Libertadores?

Chegou o dia mais esperado da história do clube e de cada torcedor alvinegro. Depois de conquistar a vaga de forma gloriosa, o Botafogo encara o Atlético-MG na final da Libertadores, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 17h (de Brasília). Apesar de ser estreante na decisão, a equipe de Artur Jorge chega como favorita ao título continental.

Os times vivem momento de constraste. Enquanto o Galo não vence há 10 jogos, o Botafogo não sabe o que é perder desde o duelo de volta contra o Peñarol, pela semifinal, há um mês. Antes disso, o Glorioso se manteve em uma sequência invicta de 15 jogos. Pelo Brasileirão, não sofre uma derrota desde a primeira rodada do returno, quando perdeu para o Cruzeiro.

Nesta temporada, o Botafogo tem um grande diferencial dos últimos anos. A constância e estabilidade. Artur Jorge trouxe ao time a mentalidade vencedora e um estilo de jogo ofensivo que, quando tem os espaços, se torna uma máquina de gols. Com seus atacantes vivendo sua melhor fase, o treinador conseguiu juntar uma defesa sólida e um tima que joga o tempo todo para frente.

Apesar de ter perdido a liderança, há duas rodadas, depois de três empates seguidos pelo Brasileirão, o time soube sofrer, se manteve com seu estilo de hoje, e recuperou o topo da tabela no duelo mais decisivo do campeonato, na vitória de 3 a 1 sobre o Palmeiras, adversário direto pelo título. É assim que o Glorioso chega para a final da Libertadores, embalado por um triunfo mágico na semana mais importante da história do clube.

No momento em que mais precisava, o Botafogo conseguiu recuperar a confiança e o faro de gols. Contra o Alviverde, foram três: Gregore, Savarino e Adryelson. Foi neste duelo que o quarteto titular voltou a atuar junto desde a Data Fifa. Entretanto, a partida também trouxe uma preocupação para a final deste sábado. O zagueiro Bastos sentiu a coxa esquerda logo no início do jogo e precisou ser substituído. A lesão foi confirmada e o defensor não joga contra o Atlético-MG, dando lugar a Adryelson na equipe titular.

Provável escalação

John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.

Em entrevista coletiva na sexta-feira (29), o técnico Artur Jorge destacou a importância da partida para história do Botafogo, mas disse que chegar à final ainda é pouco para o que o grupo almeja.

— A final é grande, mas é pouco para aquilo que nós queremos. O que fica na história são os vencedores, e não os que chegam nas finais.

Gregore comemora o gol que marcou sobre o Palmeiras. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

