Depois de estrear com derrota para o Maricá, no último sábado (11), o Botafogo tem mudanças na escalação para o segundo duelo do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa-RJ, no Nilton Santos, nesta terça-feira (14), a partir das 19h30 (de Brasília).

Em busca da sua primeira vitória no estadual, o técnico Carlos Leiria promoveu mudanças no setor ofensivo, onde a equipe mais encontrou dificuldades para criar na partida contra o Maricá. Por isso, o jovem Yarlen, de 18 anos, assume a titularidade, assim como Rafael Lobato, que deve fazer a lateral.

Na defesa, o lateral Lucyo foi para o banco, enquanto o treinador optou por um formato 433. Desta forma, o Botafogo vai a campo com: Raul; Newton, Kawan, Serafim; Rafael Lobato, Kauê Leonardo, Patrick de Paula, Vitinho, Yarlen, Carlos Alberto e Matheus Nascimento.

Elenco principal se apresenta

O elenco principal do Glorioso se apresentou nesta terça-feira (14), às 15h (de Brasília), para dar início a uma preparação de duas semanas até o primeiro clássico da temporada, contra o Fluminense, no dia 29 de janeiro. Ainda sem treinador definido, os jogadores campeões do Brasileirão e Libertadores devem ser comandados por Carlos Leiria.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO x PORTUGUESA-RJ

2° RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: segunda-feira, 14 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Raul; Newton, Kawan, Serafim; Rafael Lobato, Kauê, Patrick de Paula, Vitinho, Yarlen, Carlos Alberto e Matheus Nascimento

PORTUGUESA-RJ: Bruno; Lucas Mota, Iran Sidny, Thomás Kayck, MV, Ian Carlo, Wellington Cézar, Anderson Rosa, Romarinho, Joãozinho e Hélio Paraíba

