Botafogo x Portuguesa: alvinegro consegue primeira vitória? Veja odds

Botafogo e Portuguesa se enfrentam nesta terça-feira, 14/01, às 19h30, no estádio Nilton Santos. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

O Botafogo estreou a Taça Guanabara com derrota. Na primeira rodada, também no Nilton Santos, o alvinegro perdeu para o Maricá por 2-1. Sendo assim, contra a Portuguesa, o atual campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores busca se redimir pelo tropeço.

Já a Portuguesa começou o campeonato com o pé direito. Enfrentando o Bangu fora de casa, a vitória por 1-0 deu os três pontos ao time comandado por Evaristo Piza.

Portanto, contra a Portuguesa, será que o Botafogo consegue sua primeira vitória no ano?

Odds para Botafogo e Portuguesa

Segundo as casas de apostas, o Botafogo é o favorito para vencer o confronto desta terça-feira. Ainda assim, as odds para a vitória do time alvinegro não são tão baixas. Confira as cotações da bet365:

Vitória do Botafogo - 2.30

Empate - 3.20

Vitória da Portuguesa - 3.20

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 14 de janeiro de 2025 às 13 horas.

Histórico do confronto

No confronto entre Botafogo e Portuguesa, o Glorioso tem ampla vantagem. Isso porque das 75 vezes que se enfrentaram na história, o alvinegro só perdeu cinco. Com 55 vitórias e 15 empates, o aproveitamento do Botafogo é de 80%.

No entanto, a última vez que a Portuguesa venceu o Botafogo não faz tanto tempo. A derrota por 0-1 no Campeonato Carioca de 2023 deixou o alvinegro de fora das semifinais da competição.

Um ano antes, jogando em casa, a Portuguesa goleou o Glorioso por 5-3 na 9ª rodada do Carioca de 2022.