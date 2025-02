Botafogo enfrenta o Boavista com time alternativo e estreia; veja escalações

Depois da derrota para o Flamengo na última quarta-feira (12), o Botafogo volta a campo neste sábado (15), contra o Boavista, pela décima rodada do Campeonato Carioca, com um time completamente alternativo. Já no comando de Cláudio Caçapa, os titulares foram poupados para o duelo contra o Vasco na última rodada.

continua após a publicidade

➡️ Alex Telles e Barboza desfalcam o Botafogo na Recopa? Entenda

➡️ Jogadores e árbitro VAR são suspensos por 30 dias após briga em Flamengo x Botafogo

O clássico contra o Flamengo causou um problema na defesa do Glorioso, que já não passava por bons momentos. Com a expulsão de Alexander Barboza e a lesão de Bastos, o Alvinegro iria com uma zaga improvisada para o duelo no estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Porém, a equipe titular nem sequer viajou.

David Ricardo volta à zaga depois de ter sido barrado na partida contra o Flamengo, enquanto Rwan Cruz fará sua estreia com a camisa alvinegra. Assim, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck; Mateo Ponte, Serafim, David Ricardo, Cuiabano; Patrick de Paula, Newton e Kauê; Yarlen, Rafael Lobato e Rwan Cruz.

continua após a publicidade

O Glorioso é o atual sexto colocado, com 12 pontos, e vive momento complicado no estadual. Para continuar sonhando com a classificação, a equipe comandada por Cláudio Caçapa precisa buscar os três pontos, e vencer o Vasco na próxima rodada. Ainda assim, precisa contar com um tropeço do Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

➡️ Botafogo tem prejuízo de bilheteria como mandante do Campeonato Carioca; veja

✅ FICHA TÉCNICA

Boavista x Botafogo

10ª RODADA- CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ);

continua após a publicidade

BOAVISTA (Técnico: Lito Vidigal)

Diego Loureiro; V. Ricardo, Sheldon, Xandão, Mascarenhas; Leandrinho, Zé Mateus, Marcos Paulo; Abner Vinicius, Matheus e Zé Vitor.

BOTAFOGO (Técnico: Claudio Caçapa)

Léo Linck; Mateo Ponte, Serafim, David Ricardo, Cuiabano; Patrick de Paula, Newton e Kauê; Yarlen, Rafael Lobato e Rwan Cruz.