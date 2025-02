Botafogo tem prejuízo de bilheteria como mandante do Campeonato Carioca; veja

Depois de uma temporada histórica de 2024, que terminou com dois dos maiores títulos do futebol brasileiro, o ano de 2025 não começou bem como a expectativa da torcida. Com diversas saídas do elenco vitorioso e sem um técnico oficial, o Botafogo vem de tropeços e oscilações no Campeonato Carioca, e a falta de resultados vem impactando diretamente nas finanças do clube.

Os primeiros jogos do campeonato foram disputados com um elenco alternativo, composto por jogadores retornando de empréstimo e jovens da base. Isso explicaria uma baixa procura dos torcedores durante as primeiras rodadas. Mas, o Nilton Santos se manteve vazio mesmo após a volta do elenco principal.

A primeira partida em que o clube não teve prejuízos nas receitas como mandante, foi na derrota de 2 a 0 contra o Madureira, no último domingo (9), pela nona rodada do estadual. Todas as partidas no estádio do Glorioso deixaram o clube no negativo.

Veja as receitas como mandante

Botafogo x Madureira - 1ª rodada - Nilton Santos

-110.681,73 | público: 9.627 Botafogo x Portuguesa - 2ª rodada - Nilton Santos

-184.661,43 | público: 3.798 Botafogo x Volta Redonda - 4º rodada - Nilton Santos

-177.116,63 | público: 2.434 Botafogo x Bangu - 5º rodada - Nilton Santos

-179.478,39 | público: 2.764 Botafogo x Fluminense - 6ª rodada - Nilton Santos

-142.268,73 | público: 7.549 Botafogo x Madureira - 9ª rodada - Kleber Andrade

101.251,36 | público: 4.601

O elenco principal fez sua estreia no clássico contra o Fluminense, e mesmo com a vitória de 1 a 0 em cima do rival, não foi suficiente para levar o público ao estádio, que contou com cerca de sete mil torcedores. O saldo total do prejuízo do Glorioso como mandante no Carioca é de R$ 895.820,27.

Para esta reta final, o Botafogo tem mais duas partidas para disputar na primeira fase da competição, sendo ambos fora de casa: Boavista (no estádio Elcyr Resende) e Vasco (local a definir).

Depois da derrota para o Flamengo, na última quarta-feira (12), o Alvinegro assumiu a sexta colocação, com 12 pontos, e vai para os próximos dos confrontos com a obrigação de vencer para se manter vivo na competição. A equipe, já no comando de Caçapa, volta a campo no próximo sábado (15), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.

