Após a histórica temporada de 2024, o futuro de Artur Jorge no comando técnico do Botafogo é incerto. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o português falou abertamente sobre ter recebido diversas propostas do futebol asiático e europeu, como do Al-Rayyan, do Catar. Por ter contrato com o Glorioso até o fim de 2025, a conduta do torcedor na janela de transferências tem causado revolta nos torcedores. Veja;

Artur Jorge fica no Botafogo?

Artur Jorge tem mais um ano de contrato pela frente, mas o salário do treinador se tornou um entrave para a permanência em 2025. Assim, o português deve se reunir com John Textor, dono da SAF alvinegra, para definir bônus. O técnico confirma que uma decisão será tomada apenas após o fim das suas férias, em Portugal.

O Botafogo acredita na permanência de Artur Jorge no comando técnico para a próxima temporada. O clube volta a campo no Campeonato Carioca, no dia 11 de janeiro de 2025, contra o Maricá, no estádio Nilton Santos.

