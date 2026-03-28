Botafogo divulga relacionados para duelo com o Athletico-PR; veja lista
Glorioso vai à Arena da Baixada para duelo atrasado pela quinta rodada
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O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo atrasado deste domingo (29), com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso terá desfalques importantes no meio da Data Fifa.
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Por estarem à disposição de suas seleções na Data Fifa, o zagueiro venezuelano Ferraresi e o volante Danilo ficam fora da partida em Curitiba. Em contrapartida, o Glorioso terá novidades como opções no banco.
O técnico interino Rodrigo Bellão, que assumiu o comando após a demissão de Martín Anselmi, levará para o duelo com o Furacão o lateral-esquerdo Caio Roque, recém-contratado, o zagueiro Ythallo, que ficou fora dos últimos jogos, e o volante Wallace Davi. Newton, que quase foi negociado com o Santos, segue em recuperação após lesão no ombro. Cristian Medina, por outro lado, retorna após cumprir suspensão.
Bellão também não terá o volante Allan, o lateral Marçal eo atacante argentino Joaquín Correa, lesionado. O centroavante Chris Ramos está em fase final de recuperação e, apesar da expectativa, não viajou para o Paraná.
Veja os relacionados do Botafogo:
Goleiros: Cristhian Loor, Léo Linck e Raul.
Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Caio Roque, Justino, Kadu, Mateo Ponte, Vitinho e Ythallo.
Meio-campistas: Caio Valle, Cristian Medina, Edenilson, Montoro, Santi Rodríguez e Wallace Davi.
Atacantes: Arthur Cabral, Jordan Barrera, Júnior Santos, Lucas VillalbA, Matheus Martins e Nathan.
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