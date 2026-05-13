Botafogo

Botafogo confirma lesão de atacante e divulga relacionados contra a Chapecoense

Clube divulga relacionados para o duelo contra a Chapecoense

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/05/2026
16:36
Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Desfalque para o confronto contra a Chapecoense, pela 5ª fase da Copa do Brasil, Matheus Martíns sofreu um estiramento muscular durante o empate entre Botafogo e Atlético-MG. Além do atacante brasileiro, o venezuelano Nahuel Ferraresi e o uruguaio Mateo Ponte também não apareceram entre os relacionados.

Santi Rodríguez, que não foi relacionado para os confrontos contra Remo (Brasileirão), Racing (Sul-Americana) e Internacional (Brasileirão), volta a aparecer entre os relacionados. As ausências, porém, não são por problemas físicos. O atleta não lida com nenhuma lesão e está à disposição de Franclim Carvalho.

Santi Rodríguez não atua pelo Botafogo desde o dia 28/04, na vitória por 3 a 0 contra o Independiente Petrolero, pela Copa Sul-Americana.

Relacionados do Botafogo para enfrentar a Chapecoense

Goleiros
Léo Linck
Neto
Raul

Defensores
Alex Telles
Alexander Barboza
Bastos
Justino
Kadu
Marçal
Vitinho
Ythallo

Alexander Barboza foi relacionado para enfrentar a Chapecoense na Copa do Brasil (Foto: Vítor Silva / Botafogo)

Meio-campistas
Cristian Medina
Danilo
Edenilson
Huginho
Montoro
Newton
Santi Rodríguez

Atacantes
Arthur Cabral
Joaquín Correa
Jordan Barrera
Júnior Santos
Kadir
Lúcas Villalba

Chapecoense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 18h (de Brasília), na Arena Condá, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O clube carioca chega em vantagem após vencer por 1 a 0 no Nilton Santos, com gol de Alex Telles nos minutos finais, e joga por um empate para avançar às oitavas de final.

*Matéria em colaboração com Pedro Alburqueque.

