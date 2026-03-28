Athletico-PR e Botafogo se enfrentam neste domingo (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o único da competição na pausa para a Data Fifa. A partida será transmitida pelo Premiere no pay-per-view. Clique para assistir a Athletico-PR x Botafogo:

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O Glorioso vai até Curitiba motivado após vencer o Red Bull Bragantino também fora de casa, por 2 a 1, mas pela primeira vez no ano sem um técnico devido à demissão de Martín Anselmi. Rodrigo Bellão, do sub-20, será o comandante interino na Arena da Baixada.

Ficha do jogo CAP BOT BRASILEIRÃO 5ª RODADA Data e Hora domingo, 29 de março de 2026, às 19h30 (de Brasília) Local Arena da Baixada, em Curitiba Árbitro Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG) Assistentes Felipe Alan Costa (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (Fifa-MG) Var Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (Fifa-MG) Onde assistir

As equipes chegam em momentos diferentes na competição. De um lado, o Botafogo precisa do triunfo para deixar a zona de rebaixamento e aliviar a pressão. O Athletico, por sua vez, na sexta colocação, precisa dos três pontos para entrar no G-4.

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A partida será apitada pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG), com Felipe Alan Costa (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (Fifa-MG) como assistentes. Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (Fifa-MG) será o responsável pelo VAR:

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✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 5ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 29 de março de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG)

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (Fifa-MG)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (Fifa-MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO-PR: Santos, Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gastón Benavídez, Jadson, Luiz Gustavo e Mendoza; Julimar, Dudu e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

BOTAFOGO: Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Cristian Medina, Edenilson, Montoro e Santi Rodríguez; Matheus Martins e Arthur Cabral.

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