Athletico-PR x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam em duelo atrasado válido pela quinta rodada
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Athletico-PR e Botafogo se enfrentam neste domingo (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o único da competição na pausa para a Data Fifa. A partida será transmitida pelo Premiere no pay-per-view. Clique para assistir a Athletico-PR x Botafogo:
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O Glorioso vai até Curitiba motivado após vencer o Red Bull Bragantino também fora de casa, por 2 a 1, mas pela primeira vez no ano sem um técnico devido à demissão de Martín Anselmi. Rodrigo Bellão, do sub-20, será o comandante interino na Arena da Baixada.
Ficha do jogo
As equipes chegam em momentos diferentes na competição. De um lado, o Botafogo precisa do triunfo para deixar a zona de rebaixamento e aliviar a pressão. O Athletico, por sua vez, na sexta colocação, precisa dos três pontos para entrar no G-4.
A partida será apitada pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG), com Felipe Alan Costa (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (Fifa-MG) como assistentes. Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (Fifa-MG) será o responsável pelo VAR:
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✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 5ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 29 de março de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG)
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (Fifa-MG)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (Fifa-MG)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ATHLETICO-PR: Santos, Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gastón Benavídez, Jadson, Luiz Gustavo e Mendoza; Julimar, Dudu e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
BOTAFOGO: Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Cristian Medina, Edenilson, Montoro e Santi Rodríguez; Matheus Martins e Arthur Cabral.
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