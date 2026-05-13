Nesta quarta-feira (13), o atacante Bernardo Germano, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo, com uma multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 288,5 milhões) para clubes do exterior. O contrato é válido até 2029.

continua após a publicidade

Considerado uma promessa das categorias de base do clube, o centroavante de 16 anos foi convocado para a disputa da Copa 2 de Julho pela Seleção Brasileira Sub-15. Ao longo da competição, marcou quatro gols e distribuiu uma assistência em oito partidas.

🔥 Aposte na vitória do Botafogo @2.10 contra a Chapecoense

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Em 2026, o jovem soma sete gols e uma assistência em nove partidas disputadas. Na temporada de 2025, o camisa 9 encerrou o ano com 38 gols e nove assistências em 68 jogos. Entre os destaques individuais, terminou como artilheiro do Campeonato Carioca Sub-15, com 16 gols em 15 partidas.

Bernardo Germano chegou ao Botafogo no fim de 2023, após passagens pelas categorias de base de Madureira, Portuguesa-RJ e Serrano.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Botafogo e Bernardo Germano firmam primeiro contrato profissional (Foto: Rafael Silva/Botafogo)

➡️ Botafogo SAF diz que dívida cobrada pelo Lyon é fantasiosa

O poder da base do Botafogo

A história do futebol brasileiro não pode ser contada sem reservar capítulos inteiros ao Botafogo, que foi casa e formador de lendas como Garrincha e Jairzinho. O Alvinegro é uma autêntica "fábrica de lendas", historicamente conhecido como um dos maiores cedentes de jogadores para a Seleção em Copas do Mundo.