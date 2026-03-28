Botafogo jogará em Brasília contra o Internacional devido a show no Nilton Santos

A partida entre Botafogo e Internacional, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O mando do jogo foi vendido para o grupo Metrópoles Sports, que administra o estádio na capital federal.

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A empresa confirmou o duelo para o dia 25 de abril, um sábado, ainda sem horário definido, por causa de um problema de operação do Glorioso. O Estádio Nilton Santos receberá o show do cantor canadense The Weeknd, no dia 26.

O Botafogo enfrentará o Internacional entre duas datas importantes no mês de abril, contra a Chapecoense, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, e Independiente Petrolero, pela Copa Sul-Americana, os dois no Nilton Santos.

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Mando de campo de Botafogo x Internacional foi comprado por empresa (Foto: Divulgação)

Botafogo busca recuperação

Na 17º colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com seis pontos e dois jogos a menos, o Botafogo volta a campo neste domingo (29). O Glorioso visitará o Athletico-PR, fora de casa, em partida atrasada válida da quinta rodada.

Sem técnico desde a volta para o Rio de Janeiro após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, quando a SAF demitiu Martín Alsemi, o Alvinegro está no mercado em busca de um novo comandante. O Botafogo negocia com o português Franclim Carvalho, ex-auxiliar de Artur Jorge, e mantém nomes como Hernán Crespo, Vojvoda e Fernando Diniz na lista.

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